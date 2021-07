Danskerne skifter køkkenet efter 11 år - mange år, før det er udtjent

De danske køkkener bliver i gennemsnit udskiftet hvert 11. år, viser ny undersøgelse fra Videncentret Bolius. Det får vores syn på køkkener til at ligne det, vi har på modetøj, mener den grønne tænketank CONCITO. Få gode råd til, hvordan du kan give dit køkken et langt liv

De færreste synes, det er fedt at bo med et køkken, hvor skabslågerne hænger, skufferne ikke kan køre ind eller køkkenets bordplade er slidt helt i bund. Det behøver ingen, men danskerne bør være bedre til at holde liv i køkkenerne, før de udskiftes.

En ny YouGov-undersøgelse, som Videncentret Bolius har fået udført i marts 2021, viser, at de danske køkkener kun får lov til at være i brug i 11,2 år, før de bliver revet ned og erstattet med et nyt.

Mens størstedelen, 5%, udskifter deres køkken, fordi det er gammelt, nedslidt eller ødelagt, så er der også 19%, der svarer, at de ikke kunne lide udseendet.

Men du kan give dit køkken et andet udtryk, uden det behøver at koster en stor formue og involvere nedrivning af hele køkkenet. Det er budskabet i Videncentret Bolius’ køkkenkampagne 'Giv dit køkken et langt liv', der er en del af den samlede indsats for at få danskerne til at bo bæredygtigt, forklarer Kristine Virén.

- Mange gange kan mindre end et helt nyt køkken også gøre det. Du kan give dit køkken en opgradering ved at male lågerne, rykke rundt på skabselementerne, slibe bordpladen - eller mange andre ting - og dermed forlænge levetiden på dit køkken og nedsætte dit CO2-aftryk.

- Det belaster miljøet, hver eneste gang et nyt køkken bliver produceret, og vi ved, at mange gerne vil bo bæredygtigt, men mangler viden om, hvad de kan gøre. Det vil vi gerne hjælpe med - også når det kommer til køkkener, siger Kristine Virén, formidlingschef i Videncentret Bolius.

Modekollektioner skræmmer

Danskerne er i gennemsnit villige til at bruge 85.000 kroner på et nyt køkken, viser rundspørgen. Trods det forholdsvis store beløb, så er der med den korte levetid på 11,2 år en stor årlig nedskrivning af værdien i de danske køkkener.

De fleste lader sig nemlig inspirere af sociale medier og marketingkampagne med nye design og flotte farver. Ifølge Søren Dyck-Madsen, seniorkonsulent hos tænketanken CONCITO gør det, at køkkenerne udskiftes lang tid før den reelle holdbarhed, der ligger i et køkken, er overskredet - nærmest uanset prisklassen.

- At køkkener kun har en gennemsnitlig alder på 11,2 år, er jo to eller tre gange kortere end den reelle levetid. Vores syn på køkkener er i mine øjne er ved at nærme sig en trend, hvor vi har samme syn på køkkener som modetøj. Det er det mest skræmmende, siger han.

- Det handler ikke om, at køkkenet har for meget præg af 1960’erne eller 1980’erne. Det er dem, der har for meget 2015-præg, der udgør problemet. Det er næsten som om, at der kommer nye årskollektioner hos køkkenfirmaerne, og det gør det svært for folk at finde ud af, hvad der er langsigtet holdbarhed i, siger Søren Dyck-Madsen.

Det skifter vi oftest ud i køkkenet Dem, der har udskiftet dele af køkkenet, svarer, at køleskabet og fryseren den del, der oftest udskiftes. Køleskab/fryser - 68 %

Komfur - 66 %

Bordpladen - 63 %

Ovn - 61 %

Opvaskemaskine - 60 %

Armatur - 59 %

Vask - 56 %

Emhætte - 56 %

Låger 53 %

Enkelte skabe - 45 %

Hylder - 45 %

Andet - 10 %

Ved ikke/huske ikke 5 % Kilde: YouGov-undersøgelse udført for Videncentret Bolius, marts 2021.

Gør mindre og gør det selv

Køkkenet er et af de steder, hvor danskerne kan gøre en forskel for klimaet. Derfor har Videncentret Bolius sat fokus på, at den bæredygtige løsning er at gøre mindre, når køkkenet skal laves om.

Selv med få mindre og små ændringer kan du få et nyt udtryk, når du er træt af dit køkken, eller du føler det er nedslidt. Og så skal vi være bedre til at turde selv at tage værktøjskassen med ud til gryder og pander, forklarer Sarah Sonne Glatz, fagekspert i bæredygtighed hos Videncentret Bolius.

- Vi kan sagtens gøre det selv i køkkenet, og det er ikke mere farligt at gøre det her end andre steder i boligen. Med små virkemidler kan du gøre en forskel, og ved at male eller sætte folie på køkkenskabene, kan du nemt og billigt forlænge levetiden, siger hun.

7 gode råd til et bæredygtigt køkken Behold dit køkken og hvidevarer til de er helt udtjent.

Undersøg mulighederne for at male eller foliere, før du udskifter fx køkkenlåger.

Lær dit køkken at kende, så du kender dine behov, før du evt. udskifter.

Vælg bæredygtige løsninger fx ved at se efter miljømærker som Svanemærket og FSC.

Køb klassiske køkkener, som du ikke bliver træt af.

Overvej at købe brugt. Her kan du ofte få snedkerkøkkenerne til en brøkdel af prisen.

Giv dit gamle køkken videre, så andre kan få glæde af det - eller brug det selv i fx bryggers eller garage.

Lev med det, før du ændrer

18% af dem, der i undersøgelsen svarer, at de har skiftet køkkenet i deres bolig forklarer, at årsagen var, at de flyttet i ny bolig og gerne ville sætte et nyt præg på køkkenet.

Sarah Sonne Glatz opfordrer til at beholde det køkken, der er i din nye bolig, i noget tid, før du træffer en beslutning om, hvad der skal ske med det. Derved sikrer du, at du ikke tager nogen forhastede beslutninger.

Det gælder også de hårde hvidevarer, som er noget af det, vi oftest skifter ud. Her kan man som forbruger tro, man handler i klimaets tjeneste, når det gamle køleskab eller opvaskemaskinen skiftes ud til et nyt, energioptimeret produkt.

Men det er langt bedre at beholde det helt til det går i stykker.

- Selvom det nye har bedre energiklasse, så sparer du hverken penge eller miljøet for CO-udledning. Det nye produkt koster penge, og de udgifter, du sparer på el, opvejer ikke udgiften.

- Tilmed overstiger den energi, der bliver brugt på at producere fx et nyt køleskab den energibesparelse, du får ved at gå ned i energiforbrug, siger Sarah Sonne Glatz.

Er du i tvivl om, hvad du kan gøre med dit køkken, har vi samlet et helt køkkenunivers med gode råd, inspiration og vejledning. Få gode råd til, hvad du bør gøre ved dit køkken, hvis du står med ombygningstanker.

