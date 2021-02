De 3 værste lugte, der kan opstå i din bolig

Du kan som regel lugte det med det samme, du træder inden for i boligen. En lugt af noget anderledes og måske dårligt. Men hvilke lugte er egentlig de største syndere i de danske hjem? Hvorfor opstår de, hvornår kan du selv gøre noget ved dem, og hvornår skal du måske have en fagmand på banen?



Her er tre af de værste lugte, der kan opstå i en bolig, og opskriften på, hvordan man fjerner dårlig og gammel lugt i huset.

1. Lugt af mug og skimmelsvamp

I rigtigt mange boliger opstår der mug og skimmelsvamp, og det giver en helt bestemt jordslået lugt, som mange også forbinder med lugten i kælderen.



Mug og skimmelsvamp opstår som regel, fordi der er fugt i boligen. Det skyldes i langt de fleste tilfælde, at der ikke bliver luftet nok ud. Fugten kan også opstå, fordi der bliver tørret tøj indendørs - der bliver nemlig afgivet store mængder af fugt fra det våde tøj, og det sætter sig på alle overflader i rummet. Fugt fra badeværelset, der spreder sig til resten af boligen, er også en stor synder.

Sådan fjerner du lugt og skimmelsvamp

Start i første omgang med at få en god udluftningsrutine: Du bør lufte ud 2-3 gange om dagen i 5-10 minutter ad gangen.

Derudover bør du ikke tørre dit tøj indendørs, den bedste løsning er at tørre tøjet udenfor – det giver det mest friske vasketøj og er billigere og bedre for miljøet end en tørretumbler. Og så skal du holde døren til badeværelset lukket, mens du går i bad, og lufte ud efterfølgende.

Hvis det ikke er nok til at slippe af med den jordslåede lugt, må du ty til godt gammeldags detektivarbejde: Brug næsen til at finde ud af, hvor lugten kommer fra. Ofte kan der sidde mug og skimmelsvamp på væggen bag skabene i soveværelset eller badeværelset.

Foto: Ole Frederiksen

Du kan genkende det ved de sorte, lyserøde eller ligefrem ’behårede’ plamager på væggen. Midler som Rodalon, Protox eller klorin kan ofte fjerne plamagerne, men hvis årsagen til skimmelsvampen stadig er der, vil det komme igen.



I så fald kan det være på tide at alliere sig med en fagmand, der kan hjælpe med at finde frem til årsagerne og også korrekt desinficere rummet, da sporene fra skimmelsvamp let spreder sig i luften.

2. Lugt af røg, cigaretter og brand

En anden dårlig lugt, der virkelig kan præge boligen, er lugten af røg. Det kan være fra cigaretter – enten fordi du selv ryger, eller fordi du har overtaget boligen fra en ryger.

Lugt fra cigaretrøg og nikotin bliver nemlig siddende i tapetet eller murværket, længe efter den sidste cigaret er slukket. Og det kan være svært at komme af med.



Det samme gælder røglugten fra brændeovnen eller fra en ildebrand i boligen. Det kan endda bare være fra dengang til jul, hvor der gik ild i adventskransen.

Sådan fjerner du røglugt og brandlugt fra din bolig

I første omgang kan du forsøge at male væggene. Men hvis det ikke er nok, fordi nikotinen måske stadig sidder i væggene, kan du forsøge at vaske ned, pille tapetet af, sætte nyt tapet op og så male igen.



Fremadrettet gælder det om at holde røgen til bestemte rum – fx, at du kun ryger i bestemte rum, eller at I lukker døren ind til stuen med brændeovnen – og så sørge for at lufte jævnligt ud og rengøre væg, loft og gulv ofte.

3. Dårligt lugt fra katte og hundes urin og hår

Dårlig lugt fra husdyr kan være svær at komme af med. Lugten kan fx komme fra urin, enten fra kattebakken, eller hvis I ikke har opdaget, at hunden har tisset i stuen. Urinen kan nemlig trænge ind i tæpper, træværk og møbler og på den måde blive hængende i boligen.



Den dårlige lugt kan også komme fra kæledyrenes hår, fordi især hunde og katte fælder løbende, og det lugter. Hvis du støvsuger ofte, kan støvsugeren også komme til at lugte, fordi hårene sætter sig i filtrene.

Foto: Lars Just

Sådan fjerner du lugt fra husdyr

Det gode råd er derfor at skifte filtrene på din støvsuger ofte og på samme måde skifte kattebakken ofte, så lugten ikke hænger ved.

Er uheldet ude, og et af dine kæledyr tisser på gulvet, så sørg for at tørre det op så hurtigt som muligt. Hvis det går ud over tæpperne på gulvet, kan du drysse området med kartoffelmel og lade det suge urinen op.



Du kan også bruge Rodalon Indendørs, som både dræber dårlig lugt og slår bakterier ned. Hvordan du bruger det, afhænger af, hvor katten har tisset, så læs altid brugsvejledningen. Typisk skal du dog gøre således:

Påfør Rodalon Indendørs i en 1:10 opløsning (dvs. 1 dl Rodalon til 1 l håndvarmt vand) med en klud, blød børste eller svamp. Lad det sidde i 30 minutter. Rens efter med vand.

Forskellige specialmidler annoncerer også med, at de kan fjerne lugt fra tis – bl.a. produkterne Urine Off, R10 og Pist Væk. Spørg dit lokale dyrecenter, byggemarked, eller hvor du tænker at købe produktet.



Hvis lugten er helt slem, kan det være nødvendigt at få en fagmand til at rengøre med specialkemi og efterfølgende lugtsanering.

