De 5 værste ting der kan ske for din forbrugsregning

Et par dårlige vaner og pludselige skader i boligen kan banke din el-, vand- og varmeregning i vejret. Læs, hvor du virkelig risikerer at spilde el, vand og varme

1. Ødelagt termostat på elgulvvarme

Elbaseret gulvvarme er reguleret ved, at termostaten tænder og slukker. Men går termostaten i stykker, så gulvvarmen kører ureguleret, bliver det hurtigt dyrt for dig.

I et velisoleret hus behøver gulvvarmen måske kun at være tændt 1 time om dagen, mens 10 timer kan være nødvendigt i et dårligt isoleret hus. Det vil sige, at hvis gulvvarmen kører frit, bliver din udgift som minimum fordoblet, fordi gulvvarmen nu står tændt 24 timer og ikke blot 10 timer.

I et badeværelse på 10 kvadratmeter med gulvvarme med en effekt på 150 Watt vil det koste dig omkring 3.000 kr., hvis gulvvarmen løber løbsk i en måneds tid.

2. Toilet, der løber

Et toilet, der tydeligt løber, kan spilde vand for tusindvis af kroner om måneden, mens et toilet, der løber så lidt, at du ikke kan se det, kan spilde vand for 7.000 kr. årligt.

I toiletter af ældre dato kan mekanismen i cisternen kalke til og holde ventilen, der tilfører vandet, åbent hele tiden. Det betyder, at vandet bliver ved med at løbe.

Tjek toilettet ved at sætte en serviet bagerst i kummen mod cisternen og se, om den bliver våd. Hvis ja, så få toilettet repareret hurtigt.

3. Kørende affugter

Har du vænnet dig til at holde din kælder tør med en affugter, kan det blive en rigtig dyr fornøjelse. En affugter med en effekt på 400 eller 800 Watt kan i gennemsnit koste 40 kr. i døgnet at have kørende, hvilket løber op i 1.200 kr. på en måned.

Arkivfoto: Finn Frandsen

Fugt i kælderen kan bl.a. løses ved at etablere radiatorer i kælderen og holde 16 grader hele året rundt. Sørg også for udluftning, for eksempel ved at installere en fugtstyret ventilator i kælderydervæggen.

4. Sprængt vandrør

Hvis et vandrør springer et uheldigt sted, er det svært at opdage. Hvis vandrøret fx ligger under betongulvet i kælderen, kan skaden først ses, når gulvklinkerne begynder at trække fugt.

Selv et læk, der kun er på størrelse med et nålestik, kan lække 70 liter vand i døgnet, hvilket i løbet af et år vil koste dig 1.880 kr. Er lækken større, bliver vandregningen langt større, og dertil kommer de skader, vandet forårsager.

Tjek, om der er sprængt vandrør således: Sluk for alt vandet i huset og kig på vandmåleren. Hvis vandmåleren tæller videre, eller rykker sig langsomt, er der tale om en utæthed i huset.

5. Brændeovn, der står med åbent spjæld

En skorsten suger luft til sig, og derfor kan en slukket brændeovn eller pejs med åbent spjæld virke som en pumpe, der trækker varm luft ud af stuen og op gennem den kolde skorsten.

Luk spjældet på brændeovnen, når du ikke bruger den, så undgår du varmespild og evt. træk.

Kilde: Videncentret Bolius



