De bedste fif til at fjerne hår fra hunde og katte i dit hjem

Har du hund eller kat, så ved du, hvor irriterende det er, når dit sorte tøj pludselig er gråt af pels, eller når gulvet - kort efter støvsugningen - igen er fyldt med hårtotter, når katten eller hunden fælder.

Se her tidligere oldfrue på Marienborg og Gråsten Slot, Grethe Henriksens, smarte fif til at undgå hår på gulvtæpper, gulve, tøj og i møbler.

Sådan fjernes hundehår og kattehår fra gulvtæppet

Brug en gulvskrubbe. Hunde- og kattehår fjernes lettest fra gulvtæpper ved at bruge en gulvskrubbe, inden du støvsuger.

Træk forsigtigt gulvskrubben over tæppet ind mod dig selv. På den måde trækker du hårene op af gulvtæppet, og de er nemmere at støvsuge væk.

Støvsug!

En gulvskrubbe er god til at kratte hundehår og kattehår ud af gulvtæppet, når hunden eller katten fælder. Foto: Lene K

Slip for kattehår og hundehår på klinke- og trægulvet

For mange travle familier er det alt for besværligt, hvis støvsugeren skal frem, hver gang der skal fjernes hunde- og kattehår fra gulvet - men så er den her løsning smart:

Brug en tør gulvmoppe med fladt hoved.

Kør gulvmoppen over gulvet. I modsætning til en kost hvirvler gulvmoppen ikke støv rundt i rummet. Gulvmoppen kommer desuden rundt i mange af de hjørner, en kost ikke kan komme rundt i.

Foto: Shutterstock

Fjern let hår på sofa og stole af stof med en fnullerbørste

Brug en fnullerbørste eller en gummihandske tilat fjerne hundehår og kattehår fra stofmøbler.

Rul forsigtigt med fnullerbørsten på din sofa eller stol og pas på med ikke at skade stoffet ved at skrabe for hårdt.

Du kan også bruge en gummihandske. Tag en gummihandske på hænderne og træk gummiet hen over stoffet på sofa og stol og saml alle hårene i hånden. Gentag metoden indtil dyrehårene er væk fra møblerne.

Du kan også prøve at bruge en hjemmesko med en sål i relativt hårdt plast. Træk forsigtigt hår væk fra både sofa og stol. Hvis plasten på sålen er for blød, er det svært at trække hjemmeskoen hen over stoffet for at fjerne hår, og der er ingen grund til at skade stoffet.

Foto: Shutterstock

Sådan fjerner du hår fra tøj i vaskemaskinen

Når kæledyrene fælder, er det ikke kun møbler, gulve og tæpper, der er udsatte. Det samme er dit tøj.

Et smart fif er at bruge de skumvaskeklude (engangsklude), mange bruger til bleskift, når du vasker tøj i vaskemaskinen. Prop et par klude i vaskemaskinen sammen med tøjet, så tager de en del af hunde- og kattehårene.

Også tørretumbleren er en ganske god løsning, hvis der skal fjernes hår fra tøjet.

Alternativt kan du bruge skuresvampe - dog uden den grove side. Skur tøjet med svampene - de fjerner ikke alle hårene, men en del af dem, og gør det mere overskueligt at fjerne resten med en fnugrulle.

