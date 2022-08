Dele-sommerhus: Det skal du være opmærksom på

Det kan have mange fordele at dele et sommerhus med familiemedlemmer eller venner, men en fælles feriebolig kan også skabe grobund for grimme konflikter. Få boligadvokatens råd til, hvordan du bedst undgår uenigheder

Ekstra Bladet

Måske er du en af dem, der drømmer om at købe et sommerhus, hvor du kan nyde den danske sommer. Og måske hører du også til en af dem, der kan se fidusen i at dele omkostningerne med andre, sådan at du lettere kan udleve sommerhusdrømmen.

Der kan nemlig være både økonomiske og praktiske fordele ved at være flere om at dele et sommerhus.