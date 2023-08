Den perfekte værktøjskasse for begyndere

Spild ikke penge på dyre maskiner, du kun bruger en enkelt gang. Læs, hvad du skal lægge i værktøjskassen for at klare de mest gængse gør det selv-opgaver, og hvilket værktøj du ikke behøver

Der er altid noget, der kan repareres, laves eller fikses i boligen eller haven. Især når man flytter i en ny bolig. Ikke desto mindre ligner opgaverne ofte hinanden fra hus til hus og fra lejlighed til lejlighed. Vi står som regel med de samme ret forudsigelige udfordringer, som naturligt kalder på, at vi har det rigtige værktøj til opgaven.

Som årene går, vil din værktøjssamling sikkert vokse, simpelthen fordi vi typisk køber værktøj, i takt med at vi står over for konkrete og specifikke opgave, som skal løses.

Men du skal jo begynde et sted. Og til en start får du her en garvet gør det selv-mands anbefalinger til, hvordan du kommer bedst i gang, når værktøjskassen skal sammensættes.

Videncentret Bolius’ fagekspert og handyman Ole Vedsted-Jakobsen har sammensat en værktøjskasse, der indeholder det værktøj, som vi typisk støder på, når vi kaster os ud i gør det selv-arbejdet.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Værktøj til typiske gør det selv-opgaver

Vi har herunder opdelt værktøjskassen i syv dele, som du med stor sandsynlighed kommer til at stå over for.

Samle noget

Måle noget

Hænge noget op

Male noget

Skære noget over

Slibe noget

Skille noget ad

Til sidst lister vi en række værktøjer, som du (formentlig) sagtens kan undvære.

Læs også: Love og regler om gør det selv-arbejde

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Værktøj du skal bruge til at samle ting

Arkivfoto: Lars Krabbe

Om det er håndtaget, der sidder løst, eller et klædeskab, som skal samles, har du brug for en række helt basale værktøjer, som altid bør ligge klar i skuffen.

Hammer

Du kan ikke undvære en hammer, men tænk over størrelsen. Vælg hellere én, som er lidt for stor end for lille. Du kan slå små slag med en stor hammer, men det er svært at hamre til med en lille hammer.

Arkivfoto: Rune Pedersen

Enhåndstvinge

Måske ikke et oplagt begynderværktøj, men alligevel genialt. Med den kan du holde de to emner sammen med den ene hånd, mens du spænder tvingen med den anden.

Arbejder du alene, vil tvingen også kunne holde ting på plads i situationer, hvor du savner en makker.

PR-foto

Unbrako-nøglesæt

Rigtig mange ting i vores hjem er sat sammen og holdt fast af unbrakoskruer.

Dørhåndtag, radiatorventiler og mange typer møbler er bare nogle af de ting, som kræver en eller anden størrelse unbrakonøgle, når der skal spændes eller løsnes.

Skruetrækkersæt

Mange små gør det selv- opgaver kan ikke klares uden en skruetrækker af en eller anden slags.

Starter du med at købe et sæt, hvor bitten kan udskiftes, og får du tilmed fat i et bitssæt med et stort udvalg af bit til krydskærv, lige kærv og torx, er du rigtig godt på vej.

PR-foto

Papegøjetang

Her er tangen, som kan holde om alle de ting, som svensknøglen ikke kan få ordentlig fat om. Papegøjetangen har et godt greb om rør og andet rundt, og den justerbare kæbebredde gør den til en praktisk og alsidig problemknuser.

Svensknøgle

Fordi svensknøglen kan justeres i bredden på kæben, er den en super fleksibel makker til alle små vvs-opgaver, som du selv må udføre. Du får bl.a. brug for skruenøglen, som den også kaldes, hvis du skal reparere vandhanen eller udskifte dele i dit toilet.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Værktøj du skal bruge til at måle

Arkivfoto: Jan Dagø

Næsten alle gør det selv-projekter kræver en eller anden form for opmåling, og du kan lige så godt få fat i noget ordentligt grej fra start.

Vaterpas

Et godt øjemål kan jo være udmærket, men skal det være helt præcist, er et vaterpas bare et must. De fås i mange længder, men begynd din værktøjssamling med en model på mindst 60 cm, da det oftest er det, man har brug for.

Båndmål

En gang imellem skal vi måle ting og sager, som er længere end tommestokkens 2 meter, og her kommer et båndmål til sin ret. De typiske længder er 3,5 og 8 meter. Jo længere et båndmål du vælger, desto flere muligheder for opmåling har du selvsagt.

Tommestok

Tommestokken blev opfundet i 1883 og har vel været det mest brugte værktøj lige siden. Ganske enkelt et helt uundværligt værktøj, når du skal måle længder af enhver slags.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Værktøj du skal bruge til at hænge op

Arkivfoto: Thomas Borberg

Ophæng af enhver art er en slags klassiker på gør det selv-repertoiret. I praksis kan det koges ned til, at du her har brug for at få boret et hul, og at du efterfølgende skal kunne skrue en skrue i hullet. Typisk kan det klares med én og samme maskine.

Skrue-/boremaskine med bor og bits

For mange er skrue-/boremaskinen det første elværktøj i samlingen, og har du tilmed et stort sortiment af både bor og bits, kan du da også løse et utal af opgaver. Typisk står man over for valget mellem en 12- og 18-volt maskine, hvor 18-volt maskinerne er de kraftigste og stærkeste.

En skrue-/boremaskine på 12 volt passer godt til indendørs opgaver som ophængning og samling af møbler. Men har du planer om at bygge en træterrasse eller et skur, skal du vælge en på 18 volt.

Hold også øje med batteriernes Ah (amperetimer). De indikerer, hvor længe maskinen kan arbejde, før den løber tør for strøm. Et 3-Ah-batteri kan således arbejde dobbelt så længe som et 1,5-Ah-batteri.

Arkivfoto: Katrine Høriup Noer

Borehammer

Den er ikke et oplagt begynderværktøj for alle. Men er du fx flyttet ind i et nyere betonbyggeri, kan du lige så godt købe en borehammer som det første.

I modsætning til fx en slagboremaskine, glider den elegant igennem selv den hårdeste beton. Den vil kort sagt spare dig for mange frustrationer.

Læs også: Sådan hænger du ting op på din gipsvæg

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Værktøj du skal bruge til at male

Arkivfoto: Mathias Christensen

Om det er vægge, den gamle kommode eller køkkenlågerne, som skal friskes op, er malearbejdet noget af det gør det selv-arbejde, som de fleste roder sig ud i.

Nogle køber nyt grej, hver eneste gang de begynder et nyt projekt, men det er faktisk synd. For køber du fx kvalitetspensler, kan de bruges igen og igen, hvis du altså renser dem grundigt.

Ruller

Med en rulle med lidt grov luv til vægmaling og en rulle med fin luv til interiør er du faktisk godt kørende fra start. Med den fine rulle er det forbløffende, hvor professionelt resultatet kan blive, når man lige får håndelaget.

Selvom det kan kræve meget vand at rengøre malerrullerne efter brug, kan det altid betale sig økonomisk. Og genbrugte ruller kan til tider endda være bedre end nye, fordi luven ikke længere fælder.

Arkivfoto: Thomas Wilmann

Spartel

På et tidspunkt er der nok også et hul i væggen eller en dyb ridse i døren, som skal spartles ud, før du kan male. En god lille håndspartel er her svaret, og med sin smalle, robuste klinge er den også genial til at løsne fx løst tapet fra væggen.

Pensler

Der findes et væld af pensler at vælge imellem, men har du en fladpensel og en sprossepensel, kan du løse rigtig mange klassiske maleopgaver lige fra et farveskift på et klædeskab til at renovere et vindue.

Investér i nogle gode kvalitetspensler, som du holder rene og passer på.

Læs også: Sådan maler du vægge og lofter

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Værktøj du skal bruge til at save noget over

PR-foto

På et eller andet tidspunkt skal du nok også afkorte en hylde eller dele en plade. Der findes et væld af fantastiske save, men med en stiksav og en god håndsav kan du til en start klare det meste.

Stiksav

Stiksaven er relativt billig i forhold til andre typer elsave, og så er den tilmed alsidig og forholdsvis nem at betjene. Den er derfor også et oplagt førstevalg, når det gælder elsave.

Men som begynder er det dog vigtigt at vide, at det ofte er den klinge, du sætter i maskinen, der er med til at afgøre resultatet. Med en god samling af forskellige klinger, som hver især er skræddersyet til et bestemt materiale eller fx træets hårdhed, er du imidlertid rigtig godt på vej.

Arkivfoto: Katrine Hørup Noer

Håndsav

En god håndsav eller fukssvans, som den også kaldes, er guld værd til alle de mindre afkortningsopgaver. Skal du kun vælge én, er det en god idé at holde øje med størrelsen af tænderne på saven.

Med en grov fortanding kan den virkelig tage fat og fx hurtigt save kraftigt tømmer over.

Mens håndsave med en fin fortanding laver meget finere snit og derfor er mere egnet til præcisionsarbejde.

Læs også: Mejsel, fukssvans og stemmejern: Her kommer værktøjets navn fra

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Værktøj du skal bruge til at skille ting ad

PR-foto

Meget af det værktøj, som kan bruges til at samle ting, kan også bruge til at skille ting ad. Men er sømmet ubehjælpeligt bøjet, eller skruens gevind smadret, må vi have nogle flere spillere på banen.

Koben

Selv et mindre koben kan udøve mirakler, når ting skal skilles ad. Er du på vej ud i et større nedrivningsarbejde, skal du selvfølgelig gå efter en stor og tung version.

Men til en start vil selv et lille og handy koben kunne gøre en stor forskel, når du fx skal fjerne et fodpanel eller skille det gamle skab fra hinanden, før turen går til genbrugspladsen.

Knibtang

Det kraftige hoved gør knibtangen ideel til skille ting ad. Det er let at få fat i drilske klamper eller søm og herefter hive dem op. Knibtangen får derfor tit rollen som redningsmand, når fx sømmet bøjer eller skruen kun kan skrues ud med tang, fordi kærven er ødelagt.

Arkivfoto: Colourbox

Skævbider

Når du skal klippe ledninger, wire eller ståltråd, har du brug for et kraftigt og skarpt skær på din tang. Det er en skævbider heldigvis udstyret med. Og du skal tænke over, at jo større tang du vælger, jo flere udfordringer og tykkere materialer kan den klare.

Køb altså gerne en kraftig tang fra start.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Værktøj du skal bruge til at slibe

PR-foto

Alting kan i princippet slibes med en klods med slibepapir, men det bliver hurtigt både hårdt og træls. Kort sagt: Skal du slibe større flader, får du med sikkerhed glæde af lidt motorhjælp.

Excentersliber

Der findes et utal af specialiserede slibemaskiner, men du kommer virkelig godt fra start med en excentersliber.

Denne slibemaskine har efterhånden helt udkonkurreret den klassiske firkantede rystepudser – og det med god grund. Excentersliberen skubber med sine bevægelser det afslebne materiale udad og væk, hvilket gør, at slibestøvet ikke pakker sammen under slibepapiret.

Maskinen fås i flere størrelser, men selv den mindste model med en slibesål på 115 millimeter vil du med sikkerhed blive glad for igen og igen.

Læs også: Sådan ser værktøjet ud

Trekantssliber

Man støder altid på irriterende hjørner eller en besværlig krinkelkrog, hvor det er svært at komme til med slibepapiret, og her kommer trekantssliberen dig til undsætning. Køber du en klassisk multicutter, er slibetrekanten endda kun en enkelt af de værktøjsforsatser, du kan sætte på maskinen.

Typisk vil der også medfølge forskellige små savklinger, som du kan få glæde af i andre sammenhænge.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Værktøj du kan undvære

Dette er ... måske i overkanten. Arkivfoto: Lasse Kofod

Er du forholdsvis ny i gør-det-selv, kan du sagtens undvære nedenstående værktøj. Og selvom du er en erfaren handyman/handywoman, kommer du måske kun til at bruge værktøjet herunder en enkelt gang eller to. Så overvej at lån eller lej dig til det - det giver bedre plads i dit værksted, og du hjælper klimaet ved ikke at overproducere.

Slagboremaskine

Slagboremaskinen kan bore i hård beton eller mursten, men det har du ikke brug for at gøre særlig ofte. De fleste kan klare sig med en almindelig skrue/boremaskine.

Rundsav

Rundsaven er til store projekter, og du kan klare de fleste af husets gør det selv-projekter med en fukssvans og stiksav.

Arkivfoto: Gorm Branderup

Sømpistol

Sømpistolen er et voldsomt stykke værktøj, som det kræver kræfter at håndtere. Risikoen for ulykker er høj, og en sømpistol er overkill i forhold til de opgaver, du typisk laver i hjemmet. Du kan klare dig med en hammer.

Varmluftpistol

Professionelle bruger bl.a. varmepistolen til at opvarme lag af maling, så overfladen bobler, og det bliver lettere at skrabe af. Men som helt almindelig fritids-handyman er det sjældent, du kommer til at skrabe så store overflader fri for maling.

Arkivfoto: Søren Osgood

Tapetafdampningsmaskine

Der findes mange andre metoder til at fjerne tapet, og insisterer du på dampmetoden, kan du leje en maskine de få dage, du skal bruge den.

Overfræser

En overfræser kan lave spor og profiler i træværk. Men den funktion har du sjældent behov for.

Store multiværktøjer

Funktionerne i et multiværktøj kan være en blanding af funktioner, dit øvrige værktøj allerede dækker, og andre, som du aldrig får brug for.

Desuden opnår du ofte bedre greb og funktionalitet med værktøj, der kun er lavet til at udføre én type opgave.

Opgraderede udgaver af klassikerne

Laser-vaterpas og kridtsnor er smarte redskaber til at måle op, men de kan ikke andet, end du i forvejen kan udføre med et almindeligt vaterpas, tommestok og snor.

Arkivfoto: Katrine Hørup Noer

Kilde: Videncentret Bolius

