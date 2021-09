Det er nu du skal plante frugtbuske

Sætter du kurs mod haven i dag, kan du allerede næste år høste frugten af det hårde arbejde.

Du forestiller dig nok, at det er plantetid i foråret, når alting spirer frem, men faktisk er det nu, spaden skal hentes i haveskuret. Det lune efterårsvejr er perfekt, hvis du vil plante frugtbuske.

Kombinationen af rolig regn og jord, der endnu er fyldt med sommerens varme, giver planterne de bedste betingelser for at slå rødder i din have.

Plantetip! Sammenlignet med frugttræer fylder frugtbuske ikke meget, og derfor kan de både dyrkes i små haver og krukker på altanen. Alligevel er det bedste ved dem, at de passer sig selv, mens du daser i hængekøjen.

Hypede hindbær

Foto: Christine Granild

Vi tager chancen og siger, at jordbær med fløde muligvis er danskernes sommerspise nummer et. Derfor kommer det måske nok som lidt af en botanisk overraskelse for dig, at det ikke er jordbær, men hindbær, der er de mest hypede i haven.

Det lyder mærkeligt, men årsagen er, at hindbær ikke kun kan dyrkes i haven. De vokser villigt i krukker på altanen og terrassen, så både byboer og bønder kan få lov til at høste.

Planter du sorten Autumn Bliss, får du endda en sort, som er fri for orm, fordi bærrene først modner i efteråret.

Bær-høst uden rifter

Foto: Christine Granild

Stikkelsbær stikker, så er det sagt, men du bør altså ikke snyde dig selv for den delikate mundfuld, det er at sætte tænderne i en håndfuld solmodne bær.

Torne behøver nemlig ikke være en undskyldning for at lade bærbusken blive på planteskolen. Sorten ’Tatjana’ er næsten fri for torne, så planter du den, slipper du for rifter, når du høster.

Søger du søde bær, skal du gå efter røde sorter. Skal smagen derimod være syrlig og frisk, er det grønne eller gule stikkelsbær, du skal vælge.

Barndoms-bær

Foto: Christine Granild

Det er ribs, der gemmer sig bag det latinske navn Ribes rubrum, og de syrlige sommerbær er skønne at spise direkte fra busken.

Du kan selvfølgelig også trylle dem om til saft og syltetøj eller lave en god, gammel klassiker fra mormors køkken: rysteribs.

Før du fortaber dig i barndommens madminder, skal der plantes, og heldigvis er ribs en af havens nemmeste frugtbuske.

Lader du den vokse i veldrænet jord skærmet mod hård blæst, vil den kvittere med de rødeste ribs. Eller hvide. For der findes faktisk hvide bær, som ikke er så syrlige som de røde. Du kan selv prøve sorten Hvid hollandsk.

Søde og sunde solbær

Foto: Thomas Borberg

Søde og sunde på samme tid - hvad mere kan man ønske sig? Solbær er sprængfyldt med C-vitamin og antioxidanter, og de er super at bruge til saft, smoothies, marmelade, desserter og kager.

Som navnet afslører, skal du plante dem på en solrig plet i haven. De har brug for meget lys og varme for at danne store, flotte bær. Sæt dem samtidig i læ, så skal du se underværker.

Lad mystikken sprede sig

Foto: Christine Granild

Skal der lægge sig et slør af mystik over haven, er det troldplanten her, du skal have fat i.

Du kender nok den klassiske, hvide hyld, der blomstrer i juni, men har du nogensinde hørt om de røde varianter? Black Lace og Black Beauty har næsten sorte blade, og begges sorter sætter store, lyserøde blomster, som giver den dejligste pink saft.

I efteråret danner de bær på almindelig vis, og dem kan du plukke og bruge til hyldebærsuppe, som giver varmen på vinterens koldeste dage.

