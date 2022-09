Det må du aldrig smide i skraldespanden

Der er sket en voldsom udvikling de seneste år i forhold til, hvordan vi bør forholde os til skrald.

Og det er en god ting!

Men rennovations-reglementerne kan opleves som lidt af en jungle, så hvad gør du helt præcist med skrald og affald fra hjemmet?

For det første må du langt fra smide hvad som helst i skraldespanden til restaffald. Du skal følge de regler for sortering af husholdningsaffald, der gælder i din kommune.

Find din kommunes ordning for affaldssortering her. Kontakt kommunen eller forsyningsselskabet, hvis du er i tvivl.

I Affaldsbekendtgørelsen stilles der krav til kommunerne om, hvilke typer affald de skal lave sorteringsordninger for, fx papir, pap og glas. Kommunerne kan kræve, at deres borgere sorterer mere, end der står i bekendtgørelsen.

Derfor må du fx ikke smide pap og papir i den almindelige skraldespand.

Arkivfoto: Per Morten Abrahamsen

Hvorfor skal du sortere dit affald?

Hvis du sorterer korrekt, gavner det miljøet, og det kan også gøre din regning til renovation mindre, fordi der skal bruges færre ressourcer på genbrugsstationerne og forbrændingsanlæggene til at sortere affaldet korrekt.

En god skraldespand er det, der er tilbage, når du har sorteret alt det genanvendelige og farlige fra. Indholdet i skraldespanden kan bl.a. være mælkekartoner, pizzabakker, bleer, hygiejneaffald og snasket papir.

De værste ting du kan smide i skraldespanden

Arkivfoto: Finn Frandsen

1. Elektronikaffald

Elektronikaffald - alt udstyr med ledning, batteri eller solceller - er yderst skadeligt for miljøet og skal derfor afleveres på en genbrugsstation eller sorteres i fraktioner lokalt. Sorteres ofte som ’Stort elektronik’ og ’Småt elektronik’ på genbrugsstationen.

Småt elektronik: Bærbar computer, mobiltelefon, legetøj, kamera, køkkenmaskiner.

Stort elektronik: Køleskab, musikanlæg, fladskærm, støvsuger, store lamper.

Kabler og kabelrester.

2. Farligt affald

Farligt affald rammer også miljøet. Afleveres i stedet på en genbrugsstation eller i lokale ordninger som en miljøbil eller særlige bokse.

Medicinrester, medicinglas og kanyler kan afleveres på apotekerne. Rester af farligt affald, som er købt hos farvehandleren, kan afleveres hos de fleste farvehandlere.

Malingrester

Deodorantspray, hårlak og andre spraydåser

Lightere og beholdere med lightergas

Kemikalier

Medicin

Kviksølvtermometre

Stenuld isolering

Energisparepærer og lysstofrør

Kanyler

3. Batterier

Nogle af metallerne, som batterier er lavet af, er giftige og dermed skadelige for miljøet.

Samtidig er der skjulte engangsbatterier, der indeholder begrænsede mængder af miljøskadelige tungmetaller, i alle produkter med lys og lyd, fx postkort med musik eller slips og sokker, sko, hårbøjler, nissehuer og legetøj med lys eller lyd.

Arkivfoto: Joachim Adrian

Der er genopladelige batterier, der indeholder små mængder af miljøskadelige tungmetaller, i bl.a. mobiltelefoner, bærbare pc'ere, mp3-afspillere, el-tandbørster og værktøj.

Batterier skal ofte afleveres i lokale batterikuber, i udvalgte butikker eller i en pose på skraldespandslåget.

4. Spidse genstande

Knive, barberblade og andre genstande kan skade renovationsarbejderne. De skal afleveres på en genbrugsstation.

Arkivfoto: Andreas Szlavik

5. Antændeligt affald

Du må ikke smide ting, der risikerer at selvantænde, i skraldespanden, fx aske med gløder, ubrugt fyrværkeri og olievåde klude.

6. Metal

Det kræver meget energi at udvinde metaller fra jorden. Derfor skal metal afleveres på en genbrugsstation, sorteres i fraktioner lokalt, eller smides i din affaldsbeholder til metal, hvis du har en sådan, så det kan blive genanvendt.

Derved kommer der også mindre affald.

Jern og metal: Øl- og sodavandsdåser også uden pant, konservesdåser, gryder, potter, pander, trillebøre, cykler, osv. Metal afleveres normalt på genbrugspladsen i en container til metal.

7. Glas

Der bruges meget energi og råstoffer på at producere nyt glas. Derfor sparer du både råstoffer og udledning af CO2 ved at aflevere glas til genbrug.

Glas indsamles typisk i lokale glaskuber, i en skraldespand til glas, hvis du har en sådan, eller afleveres på en genbrugsstation. Vinduesglas skal afleveres indpakket til storskrald.

Porcelæn må heller ikke smides i glascontaineren, da det ødelægger maskinerne, der genanvender glas. En deodorant eller parfume i glasbeholder må du godt smide i glascontaineren, selvom den også indeholder plastik, men fjern løse plastikdele som fx låget først.

Arkivfoto: Christine Granild

Du kan aflevere følgende i glascontaineren:

Vin- og spiritusflasker

Glasflasker

Syltetøjsglas

Konservesglas

8. Hård plast

Meget plast kan genanvendes - når det er vasket og knust, bliver det smeltet om til granulat, der fx kan bruges til at lave kompostbeholdere eller tæpperuller. Hvis plasten i stedet forbrændes, udleder det en del CO2.

Hård plast - alt det, du ikke kan slå knude på - afleveres på en genbrugsstation eller sorteres i din plastcontainer på egen grund. Det kan være dunke til vaskemiddel, opvaskemiddel eller sprinklervæske, flasker til shampoo og eddike eller bøtter fra madvarer som pålægssalat, marmelade og is.

Husk, at de skal være tømt for indhold. I nogle kommuner skal plastikbeholdere også være rengjorte for at kunne genanvendes.

9. Papir

Det meste papir kan genanvendes til nyt papir eller pap, og derved gavner du miljøet ved at putte det ned i din egen skraldespand til papir (hvis du har sådan en) eller aflevere det på en genbrugsstation eller evt. andre steder, hvor det indsamles.

I papircontainere må du lægge:

Papir

Aviser

Reklamer

Ugeblade

Kuverter (også rudekuverter).

Arkivfoto: Mathilde Bech

Vådt, beskidt eller papir med plastik kan ikke genbruges. Det kan derfor smides i den almindelige skraldespand. Der er forskellige regler for mel, gryn og brødposer rundt om i kommunerne.

Tjek derfor din kommune, før du putter poser herfra i din papircontainer.

10. Pap

Pap kan genbruges til at lave nyt pap - derved skåner du miljøet for unødig belastning ved at aflevere det til genbrug.

Pap afleveres typisk i en samlet bunke til storskrald, i en særlig container på genbrugsstationen, i papcointanere, hvor du bor eller ved fx butikker, eller i en skraldespand til pap på din husstand, hvis du har en sådan.

Du kan aflevere fx papkasser, bølgepap, karton, æsker fra morgenmadsprodukter som havregryn eller æsker fra tandpasta, og toilet- og køkkenrullerør.

Er der plastik og metal sammen med pappet, eller rester af fx mad eller maling, skal du putte det i den almindelige skraldespand til restaffald. Det gælder fx pizzabakker, æggebakker og mælkekartoner.

Kilder: Videncentret Bolius

