Det spørger vi familiecoachen om

Ekstra Bladet

Hvad nu hvis vores udfordringer i familien er noget, mange andre også oplever?

Mange familier går rundt og forestiller sig, at deres problem er enkeltstående, og at de må have gjort noget helt galt, siden de er endt til coaching hos mig og ikke selv kan løse deres konflikter. Men jeg kan berolige jer med, at sådan forholder det sig slet ikke.