Disse dyr er danskerne mest bange for

Danskerne frygter mest rotter, hvepse og edderkopper, viser undersøgelse. Men også andre overraskende dyr anses som farlige. Se, hvilke dyr danskerne er mest bange for at møde i og omkring deres bolig

Rotter er det dyr, som flest danskere er bange for at møde i og omkring deres bolig.

Det viser en undersøgelse, som YouGov har lavet for Videncentret Bolius i december 2020. Undersøgelsen er gennemført blandt danskere i alderen 25+ år, og der er i alt gennemført 1.003 CAWI-interview.

42% af de adspurgte svarer, at den brune gnaver er dét dyr, de frygter mest i og omkring deres bolig. Og det har de også god grund til fagekspert i Videncentret Bolius, Tine R. Sode.

- Jeg havde forventet, at utrygheden ved edderkopper var højere, men jeg er glad for, at det er rotter, der ligger på førstepladsen, for det er dem, man skal være mest utryg ved som boligejer. Og er man utryg, så får man også gjort noget ved problemet, siger hun.

Grafik: Pernille Munk Bandholst, Videncentret Bolius

Rotter kan være smittebærere

Rotter har været et stigende problem i og omkring danske boliger. Antallet af årlige rotteanmeldelser er steget fra ca. 100.000 anmeldelser til 200.000 anmeldelser over de seneste 30 år, og de sidste fem år har der været en eksplosion af rotteanmeldelser flere steder i landet.

Fra 2016-2019 har der dog samlet været et fald.

Rotter lever i vores kloaksystem, og udover at bære rundt på en masse bakterier og deres egne sygdomme kan de viderebringe sygdomme mellem mennesker gennem urin og afføring fra kloakken.

Af samme grund tager de danske myndigheder rottebekæmpelse meget alvorligt, og hvis du opdager en rotte i eller omkring din bolig, skal du som det allerførste kontakte din kommune.

Zoolog Mikkel Stelvig fra Københavns Zoo maner dog til besindighed.

- Jeg ville ikke være bange for at blive syg, hvis jeg så en rotte løbe rundt omkring min bolig. Man skal selvfølgelig være opmærksom og tage sine forholdsregler på samme måde, som man skal tage sin cykelhjelm på, når man cykler, fordi man kan risikere at blive kørt ned.

- Men med mindre der er mange rotter eller rotteekskrementer ved din bolig, ville jeg ikke være bekymret for smitte, siger han.

Hver femte er bange for hvepse og bier

Hvepse og bier tager andenpladsen som de dyr, danskerne er mest bange for i og omkring boligen. 21% procent har det ikke godt med, at de sværmer rundt tæt på dem.

Og frygten er også i nogen grad begrundet. Et hvepse- eller bistik er smertefuldt og vil typisk medføre kløe og hævelse. Det er dog sjældent farligt, medmindre du hører til de ca. 50.000 danskere, der er allergiske overfor giften fra stikket.

Foto: Colourbox

- Mange kan ikke se forskel på hvepse og bier, men der er forskel i deres adfærd. Hvepsene bliver ofte mere aggressive i sensommeren, hvor de skal dø, og her kan man opleve, at de stikker mere end ellers.

- Bier stikker mere sjældent end hvepse, og de dør efter et stik. Det kan være farligt, hvis man bliver stukket for eksempel i munden eller halsen og får en hævelse, der blokerer for luft, siger Tine Sode.

- Men der er også meget af denne frygt for hvepse og bier som eksisterer, simpelthen fordi, vi giver den videre fra voksne til børn, mener hun.

Læs også: Bekæmpelse af hvepse (gedehamse)

Husk, hvepse er også nyttedyr

Er du blandt dem, der frygter hvepse og bier, kan det måske hjælpe at huske på, at hvepse også er nyttedyr i din have. Hvepsene bestøver planter og æder fluer samt de sommerfuglelarver, der ødelægger dine planter.

Hvorfor er vi bange for edderkopper?

Edderkopper kravler op på tredjepladsen over dyr, som danskerne er bange for i og omkring deres bolig. Men danske edderkopper er ikke farlige for os mennesker, overhovedet.

- Edderkopper er hverken farlige for dit liv, din sundhed eller dit hus. Frygten for edderkopper er fuldstændig irrationel. Det er en frygt for nogle mærkelige væsener med mange ben og øjne, som vi ikke forstår og ikke kan relatere os til.

- Vores art reagerer særligt på andre arter, der er meget forskellige fra os, og vi kan simpelthen ikke aflæse edderkopperne, forklarer Mikkel Stelvig.

Foto: Jørgen Nielsen

Edderkoppen er farlige i bøger og på film

En del af vores frygt for edderkopper bunder også i kulturelle normer, mener Mikkel Stelvig. Edderkoppen fremstilles ofte som en uhyggelig karakter i fx børnebøger og film, og på den måde lærer vi at være bange.

- Det samme er sket med flodhesten, bare med modsat fortegn. Hvis man tager til Afrika på safari, vil man typisk være bange for rovdyrene. Men faktisk er det flodhesten, der slår flest mennesker ihjel i Afrika. Vi ser den bare ikke som farlig, fordi den ofte fremstilles som det hyggelige, rolige dyr, siger Mikkel Stelvig.

Grafik: Pernille Munk Bandholst, Videncentret Bolius

Læs også: Hvordan slipper du for edderkopper i boligen?

11 procent er bange for mus

Mus er et af de skadedyr, som danskerne oftest får besøg af i deres hjem, og det er langt fra alle, der bryder sig om dem. Således angiver 11 procent, at de er bange for dem.

- Folk er nok bange for mus, fordi mus går i vores fødevarer og derved kan smitte, og de minder en del om rotter, mener Tine R. Sode.

Ulven kommer – eller gør den?

På femtepladsen, over dyr vi danskere er bange for, finder vi ulven. 9 % af danskerne svarer, at de er bange for ulve i og omkring deres bolig. I Region Nordjylland frygter 16 % ulve.

Men bør vi være bange for ulven, der, efter at have været forsvundet fra Danmark siden 1813, vendte tilbage og blev observeret for første gang i Nationalpark Thy i 2012?

Nej, siger Mikkel Stelvig. Som udgangspunkt er ulven ikke farlig. Den er bange for mennesker, og den betragter ikke mennesket som et byttedyr.

- Det ville være usandsynligt, at ulven luskede rundt omkring en bolig, det har den ikke nogen interesse i. Skulle man se en ulv komme tæt på boligen, vil det være en ung ulv, der er ude at afsøge nyt territorium, og det vil i så fald være en nysgerrig ulv og ikke en aggressiv ulv.

- Ulve kan selvfølgelig ligesom andre rovdyr lære, at mennesker ikke er farlige, og at der for eksempel kan findes mad i skraldespanden. Og skulle man se en ulv gennem vinduet i et parcelhuskvarter, ville det nok være dét, der var sket. Det oplever vi dog stort ikke i Europa, men man er bevidst om, at det kan opstå, forklarer Mikkel Stelvig.

Foto: Claus Bonnerup

Ifølge Mikkel Stelvig er risikoen for at blive dræbt i trafikken langt større end chancen for overhovedet at se en ulv, der er Europas næststørste rovdyr efter den brune bjørn.

Aarhus Universitet og Naturhistorisk Museum Aarhus vurderede ved indgangen til 2020, at der er 10 ulve i Danmark, alle i Jylland.

Skovflåten er det farligste dyr i Danmark

- Som boligejer skal man selvfølgelig være opmærksom på, at nogle dyr kan gøre skade på boligen. Men der er ikke nogen dyr på denne liste, der giver anledning til, at man frygter for sit liv.

- Havde skovflåten været på listen, ville en bekymring være på sin plads, for skovflåten kan give borrealia-infektion og hjernehindebetændelse, og der kan man virkelig blive syg, siger Mikkel Stelvig.

Foto: Søren Frøberg/AP/Ritzau Scanpix

Læs også: Kan der være skovflåter i din have?

Flere er bange for dræbersnegle

Lidt overraskende svarer 8 procent i undersøgelsen, at de er bange for dræbersnegle eller mår. Derimod frygter kun 3 procent ræve, mens Alfred Hitchcocks gyserfilm 'Fuglene' fra 1963 ikke for alvor har sat sig fast – i hvert siger kun 2 procent, at de er bange for fugle.

En af dem er Malene Dethmer, der er bange for svaler.

- Mit stressniveau bliver ret højt, når jeg hører svalernes lyd. Jeg var på et tidspunkt på en arbejdsplads, hvor der var ovenlysvinduer, og jeg kunne høre svalerne igennem. Min krop gik helt i alarm, mens ingen af mine kolleger kunne høre dem.

- Bare det, at vi taler om det nu, så kan jeg mærke, at det hele trækker sig sammen. Det er den der følelse af ’kæmp eller flygt’, forklarer hun.

Foto: Per Rasmussen

Læs også: Malene er bange for svaler, mus og mår: - Min krop går fuldstændig i alarm

Hver tredje er ikke bange for nogen dyr i og omkring deres bolig

Mikkel Stelvig er glad for, at 37 procent af danskerne ikke synes, der er nogen dyr, som er farlige i og omkring boligen.

- Hvor er det dejligt. Vi lever i lille Danmark, og der er virkelig ikke meget at være bange for i naturen. Særligt ikke for den gængse boligejer, siger han.

--------- SPLIT ELEMENT ---------