Disse skadedyr har danskerne i deres bolig

Sølvfisk er klart det skadedyr, flest danskere får ufrivilligt på besøg i deres hjem, men mange oplever også mus og møl, viser undersøgelse, som YouGov har lavet for Videncentret Bolius i december 2020.



I undersøgelsen er 1003 danskere i alderen +25 via CAWI-interview blevet spurgt om, hvilket skadedyr de har haft besøg af i deres bolig inden for det seneste år.



37 % har haft sølvfisk i deres hjem. Og det er der en god grund til, ifølge fagekspert i Videncentret Bolius, Tine R. Sode.

Sølvfisk kan nemt leve i vores hjem

- Sølvfisk kan leve året rundt, og de kan blive gamle, typisk 3-4 år. De kræver næsten ikke noget for at overleve, de lever bare på det fnuller, der naturligt opstår i boligen fra os mennesker.



- Når sølvfisk er det skadedyr, som flest danskere oplever i boligen, kan det også have noget at gøre med, at vi simpelthen lægger mere mærke til dem, fordi vi har det mere og mere ordentligt i hjemmene.

- Mange har heller ikke gulvtæpper mere, hvor sølvfiskene ville kunne gemme sig, så vi ser dem mere tydeligt. Og så gør de jo ingen skade, så incitamentet, for at slippe af med dem, er nok ikke så stort, siger Tine Sode.

Hver anden i hovedstadsområdet har sølvfisk

Særligt i hovedstadsområdet er det lille vingeløse insekt tilsyneladende glad for at besøge beboerne. Her svarer hele 50 %, at de har haft besøg af de små kræ.



- Jeg tror, at mennesker i hovedstadsområdet lægger mere mærke til sølvfisken, simpelthen fordi de generelt har mindre plads. I en lejlighed kender man alle kroge, og så ser man den bare mere, forklarer Tine Sode.



Heldigvis er sølvfisken ikke en gæst, vi behøver at bekymre os særligt om. Den er ikke til skade for mennesker, og det eneste, den er til reel skade for, er bøger, frimærker eller andet papir, der opbevares for fugtigt.

Pas på skægkræet - sølvfiskens skæggede slægtning

Sølvfiskens skæggede slægtning, skægkræet, ligger på en femteplads over mest hyppige skadedyr i boligen, og det lille dyr er væsentligt mere ubehagelig at få inden døre end sølvfisken, ligesom den er langt sværere at få bugt med.

- Skægkræet er et forholdsvist nyt dyr i Danmark. Man er begyndt at snakke om det indenfor de seneste to år. Her i Videncentret Bolius er vi begyndt at få spørgsmål om skægkræet det seneste år i vores brevkasse Spørg Bolius. Måske har folk troet, at det var sølvfisk, indtil medierne er begyndt at tale om skægkræ, siger Tine Sode.

Ikke alene er skægkræet bedre til at klatre end sølvfisken, hvilket betyder, at den bevæger sig rundt på vægge og reoler. Den formerer sig også hurtigere, lever i hele huset og gnaver i papir - derfor kan fx bøger, tapet, malerier og gamle LP-covers tage skade.

Skadedyr afhænger af, hvor du bor Hvor du bor har stor betydning for, hvilke skadedyr du får besøg af.



Undersøgelsen, som YouGov har lavet for Videncentret Bolius, viser således bl.a., at dem der bor på landet i højere grad har oplevet mus (38 % mod 12 % som helhed), rotter (11 % mod 4 %), mår (8 % mod 3 %) og borebiller (5 % mod 1 %) i deres bolig.



Omvendt har flere i hovedstadsområdet haft sølvfisk, skrægkræ og møl i deres hjem.

12 % har haft mus i boligen inden for det seneste år

På andenpladsen over hyppigste skadedyrsgæster kommer mus, som har besøgt 12 % af de danske boliger inden for det seneste år. Og det er også en gæst, du skal være noget mere bekymret for end sølvfisken.

Mus kan gøre store skader på din bolig, fordi de gnaver i næsten alt. I værste fald kan de ødelægge dine elektriske installationer og dermed øge risikoen for brand.

Mus kan også indebære en vis smittefare, hvis de efterlader deres ekskrementer og urin i nærheden af fødevarer. Og sker det, skal du kassere fødevarerne med det samme.

- De fleste, der bor i hus, har prøvet at have besøg af mus, men mus findes ikke særlig tit i lejligheder. Huse i dag er lavet til at holde mus ude, så faktisk kommer de fleste mus ind i huset gennem en åben dør i sensommeren eller efteråret, hvor de jages væk fra markerne, forklarer Tine Sode.

Sådan undgår du disse 5 skadedyr Sølvfisk Luft ud 2-3 gange om dagen.

Gør grundigt rent.

Undgå for meget gulvvask. Mus Luk små sprækker i boligen.

Sæt rist over ventilationshuller i soklen.

Opbevar fuglemad etc. i tætsluttet beholder. Melmøl Hold øje med spind, larver og insekter i madvarer som mysli, mel, ris nødder og lignende - smid madvarerne ud, hvis der er møl i dem.

Støvsug grundigt i alle hjørner og skuffer.

Tør af med en klud opvredet i opvaskemiddel. Rotter Opbevar fuglemad etc. i tætsluttet beholder.

Undgå rod ved din bolig.

Anmeld rotter til din kommune. Skægkræ Hold øje med, at der ikke er skægkræ i ting, du bringer ind i din bolig, fx papkasser med tøj, du køber online, eller i flyttekasser.

Luk sprækker i væggen med en silikonefuge, der hvor du har opdaget skægkræ.

Sprøjt almindeligt insektspray på skægkræet. Vis mere Luk

Økologi kan give bedre vilkår for møl i boliger

7 % af danskerne i undersøgelsen, svarer at de har haft besøg af møl indenfor det seneste år. Disse grå-brune sværmere er ikke farlige for mennesker, men de kan være meget irriterende.

- Der findes klædemøl og melmøl, og vi kan møde dem begge i boligen. Det er min fornemmelse, at melmøl er et større problem end klædemøl, da vi får vi flere spørgsmål om melmøl her i Videncentret Bolius.

- Melmøl lægger deres æg i madvarer, men de er ikke farlige for mennesker. Der sker ikke noget ved, at du kommer til at spise æggene, det er bare ulækkert.

- Der kommer flere og flere økologiske fødevarer, og det kan være en af grundene til, at vi ser flere melmøl. De kommer ofte ind i boligen sammen med produktet, man har købt, fx gryn eller nødder. De er simpelthen i indpakningen, og de kan være svære at slippe af med, forklarer Tine Sode.

Færre skadedyr, når du bor højt

Bolius undersøgelse viser også, at 41 % af danskerne slet ikke har haft besøg af skadedyr det seneste år. Og det kan have noget med højder at gøre.

- Bor man i lejlighed, vil man typisk ikke opleve mange skadedyr. Der er ikke mange af de flyvende insekter, der kommer særlig højt op, og musene kommer typisk heller ikke særlig højt op. Det er heller ikke ofte, at man oplever rotter i etageejendomme.

- Sølvfiskene er en undtagelse. De bevæger sig på tværs af højder, og de kommer gerne med os ind i boligen, siger Tine Sode.

