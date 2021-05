Du har rettigheder, selvom du kun lejer et værelse

Sådan klager du over din husleje

1. Tag først selv snakken med udlejer

Inden du sender en klage til huslejenævnet, skal du bevise, at du selv har forsøgt at løse problemet ved at kontakte udlejeren og bede om huslejenedsættelse.

2. Opret en sag på huslejenævnets hjemmeside

Når du har bevis på skrift eller mail om, at udlejer har afslået din anmodning om huslejenedsættelse, kan du oprette en sag i huslejenævnet.

Nævnet er kommunalt og er sammensat af tre personer: en juridisk uddannet formand og en repræsentant for hhv. lejer- og ejersiden.

Huslejenævn i Danmark har en fælles hjemmeside, hvor du kan slå din egen kommune op. Via hjemmesiden opretter du din sag og vedhæfter al relevant information, herunder lejekontrakt m.m. Det koster 315 kr. (2021) at oprette sagen.

3. Huslejenævnet behandler sagen

Det indebærer blandt andet, at du får besøg af huslejenævnet, hvis medlemmer og evt. en sekretær besigtiger lejligheden.

Derefter vil huslejenævnet enten godkende den eksisterende leje eller nedsætte lejen til det niveau, som nævnet anser for acceptabelt i lokalområdet.

Hvis lejen bliver nedsat, og du har oprettet sagen inden 12 måneder fra indflytningen, vil du få tilbagetalt den for meget betalte husleje helt tilbage fra lejemålets start.

I samme ombæring vil dit depositum og forudbetalt leje blive justeret, og det for meget betalte beløb vil blive tilbagebetalt. Men det kan også være, at udlejer vælger at anke sagen.

4. Ankenævnet behandler sagen

I Københavns Kommune kan begge parter i en huslejesag anke sagen til et ankenævn nedsat af kommunen. Ankenævnet består af fem medlemmer, som ikke er medlemmer af huslejenævnet.

Medlemmer af ankenævnet besigtiger nu lejemålet, hvorefter nævnet enten stadfæster huslejenævnets afgørelse eller træffer en ny afgørelse om lejens størrelse.

Ankenævnets afgørelse er nu gældende ret, medmindre en af parterne indbringer sagen for boligretten (en afdeling under byretten).

5. Boligretten

Er udlejer utilfreds med ankenævnets afgørelse, kan han føre sagen videre ved boligretten. En sagsbehandling ved domstolene indebærer, at udlejer udtager en stævning mod lejer med et krav om en dom om, at lejer 'tilpligtes til at anerkende den årlige leje.'

Hvis udlejer efterfølgende kun ser en begrænset mulighed for at vinde sagen, kan han undervejs frafalde sagen for at undgå yderligere sagsomkostninger.

Som lejer bør du ikke betragte en stævning fra boligretten som særlig intimiderende, da det er udlejer, som skal føre bevis for sit krav.

De færreste tvister om husleje ender i boligretten, da det er svært for udlejer at føre bevis for berettigelsen af sit krav.

6. Landsret og Højesteret

Langt de fleste sager bliver afgjort ved boligretten. Men hvis udlejer er uenig med boligrettens afgørelse, kan han som udgangspunkt anke afgørelsen til landsretten. Hvis også landsrettens afgørelse går udlejer imod, kan han i helt særlige tilfælde søge om at få sagen indbragt for Højesteret.

Ved alle tre retsinstanser gælder det, at den tabende part typisk vil blive dømt til at dække alle sagsomkostninger.