Få dine ejendele igen efter indbrud

De fleste har en eller flere værdigenstande, som de er ekstra ømme for. En designerlampe, et arvet møbel, et smykke eller et stykke dyr elektronik.

Selvom du har sikret din bolig, vil der alligevel være en risiko for indbrud. Derfor kan det være en god idé selv at mærke dine værdigenstande.

Arkivfoto: Colourbox

Operation Mærkning: Lån mærkningskuffert hos politiet

Hos dit lokale politi kan du gratis låne en mærkningskuffert og få klistermærker med Operation Mærkning.

Når du henter en mærkningskuffert hos politiet, vil den indeholde:

En uv-pen med usynligt blæk

En synlig mærkningspen

En gravørpen

Klistermærker

UV-pennen kan bruges til at mærke de ting, som du gerne vil undgå at ridse. Det kan være elektroniske genstande som iPad og tv.

De andre mærkningsmetoder er synlige, men fordelen ved det er, at det gør tyven opmærksom på, at han ikke kan sælge tingene videre bagefter.

Skriv en personlig kode på din tablet, mobiltelefon, tv og andre værdigenstande med den metode, der passer dig bedst. Måske har du nogle værdifulde ting, som du gerne vil mærke uden at ridse dem. Til det kan du bruge en uv-pen eller en mærkningspen.

Skriv en liste over dine mærkede genstande, så du kan finde den, hvis du skulle være uheldig at miste dem ved et indbrud.

En UV-pen er den usynlige løsning til mærkning af dine værdier. PR-foto

Hvad er DNA-mærkning?

Et nyere alternativ er mærkning med kunstig DNA, som kan bruges til selv meget små ting.

Man smører en usynlig væske på sine værdigenstande, som indeholder nogle mikroskopiske elementer med en unik talkode. I DNA-producentens kunderegister henviser koden til dig. Når politiet lyser på den stjålne ting med ultraviolet lys, bliver den usynlige væske kraftigt lilla, og de små elementer med koden kan aflæses med særligt udstyr.

Man kalder koden for DNA, fordi den ligesom biologisk DNA er unik. Det har intet med dine eller andres gener at gøre.

Tag billeder af dine værdigenstande

Uanset, om dine værdigenstande er mærkede eller ej, er det godt at have fotografier af dem, der viser serienummer eller andre særlige kendetegn. Hvis de bliver stjålet, vil de være nemmere at efterlyse og føre tilbage til dig, hvis de dukker op igen. Med fotografierne i hånden kan du bevise, at det er dig, der ejer dem.

Kilde: Videncentret Bolius

