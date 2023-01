Kun i Ekstra Bladet

Lets talk about sex baby, lets talk about you and me.

Vi kommer ikke udenom det, sex er en vigtig del af et voksent parforhold. Og idet parforholdet er den dyrebareste relation i familien, ja så skal kærlighedslivet dyrkes, så det kan vokse og gro.

Så et godt sexliv, er noget de fleste ønsker sig, og som regel er der da også ild i lagnerne, når vi først møder vores partner.