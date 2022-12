Et nytårsforsæt behøver ikke kun handle om én selv, men kan komme flere til gavn

Familiens nytårsforsætter - hvordan skal jeres 2023 blive?

Det nye år lurer lige rundt om hjørnet, og for mig er afslutningen på 2022 noget helt særligt.

Jeg bliver nemlig 50 lige inden nytår. Så i stedet for at slænge mig i sofaen med benene oppe her i juleferien skal jeg holde både reception og nytårsaften.