Kun i Ekstra Bladet

Hvordan klinker man skårene efter en strid i familien?

I Hendes Majestæt Dronningens nytårstale italesatte hun, at familien er noget af det vigtigste i vores liv, og det vil jeg give hende ret i.

De fleste af os vil gå igennem ild og vand for dem, vi elsker. Det er et instinkt at ville passe på sin familie, og jeg tror på, at alle forældre gør det bedste, de kan, hver eneste dag.