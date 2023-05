Familiecoachen: Sådan overlever du konfirmations-sæsonen

Det er tid til årets konfirmationer og jeg står er selv lige midt i det, idet vores datter skal Nonfirmeres i juni. Ingen af vores børn er døbt, men det står dem frit for at blive konfirmeret, det er deres eget valg. Men forventningerne er stadig høje og lige nu, bliver der brugt meget tid på at finde den rigtige kjole, bekymre sig om bordplanen, bede til de højere magter om godt vejr og meget mere.

Konfirmationen er et symbol på at træde ind i de voksnes rækker, hvad enten det foregår i kirken eller ej. Det er en festdag, hvor den unge bliver fejret, hvilket kan gøres på mange forskellige måder. Der er mange forventninger til denne dag, hvilket hurtigt kan lægge et pres på både konfirmanden og forældrene, og hvordan kan vi så håndtere dette?

Hvis dit barn skal konfirmeres i en kirke, er der helt klart forventninger til, at der holdes på formerne. Her ankommer man ikke i sine grå joggingbukser og morgenhår. Pigerne har som regel en hvid kjole eller et sæt på, drengene er i jakkesæt og forældrene i deres fine tøj.

Jeg ved, at nogle forældre kan blive provokeret af, at pigerne gerne vil have en nedringet sexet kjole på, og jeg er helt med på at lårkort og synlig bh nok ikke lige går i kirken. Men til selve festen råder jeg til, at de selv får lov at bestemme. Vi påstår jo, at de er på vej til at blive voksne, så må de også være i stand til at træffe egne beslutninger om tøj.

Kjolens udseende kan blive en konflikt-punkt. Foto: Mads Nissen

Efter ceremonien bliver der som regel taget billeder af både konfirmand og familier. Prøv at holde en afslappet stemning, så selve kirkehandlingen ikke bliver alt for stiv og billederne ligeså. Husk på at teenagere som hovedregel synese at alting er akavet, så forsøg ikke at være mere pinlig end højst nødvendigt. Dette gælder sjovt nok også til selve festen.

Jeg ved godt, at I har haft et langt liv sammen med hovedpersonen, og at de engang sad omvendt på potten eller har tisset i en skraldespand. Det er nok mest sjovt for dem, der var der. Sørg for at dosér de sjove indslag - det må gerne være lidt pinligt, men aldrig ydmygende. En god tale varer som hovedregel ikke mere end 10 minutter og har gerne tre hovedemner, der fortæller noget om konfirmandens liv. Din tale skal være til glæde for både konfirmand og gæster.

Prinsesse Isabella havde droppet kjolen, da hun konfirmeret sidste år. Foto: Emil Agerskov

Forleden havde jeg en pige heroppe i klinikken, som skal Nonfirmeres nu, og hun havde nedlagt forbud mod enhver form for taler og sange. Hun orkede simpelthen ikke at være i centrum. Det bakkede jeg op om - det må hovedpersonen selv bestemme.

Skilsmissefest

Hvis i skal afholde en delekonfirmation, kan dette godt være udfordrende for både jer selv og for den unge. Her bliver det ekstra tydeligt, at familien er splittet, og mange børn har et ønske om, at alle kan være sammen.

Tænk over, hvilken type fejring, der giver barnet den bedste dag. Og om både mor og far kan være til stede på samme tid uden at lægge en dæmper på stemningen.

Man skal ikke lave en sjov sang eller tale sammen for enhver pris, så hellere dele det op, det samme gælder for gaven. Jeg taler med en del unge, der havner midt forældrenes krydsild og skal navigere i de voksnes konflikter, hvilket slider gevaldigt på deres psyke. I stedet for at nyde den store dag, kan den i stedet blive domineret af nervøsitet for hvilke konflikter, der opstår.

Efter konfirmationen skal de smukke unge mennesker skal så slippes løs og afholde deres Blå mandag. Her skal de være sammen med deres venner og nyde livet lidt. Lad dem nyde friheden et øjeblik, slip tøjlerne og se hvad der sker. Og så kan de jo passende vise, hvordan det er at praktisere ”frihed under ansvar” i de voksnes rækker….