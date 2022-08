Ekstra Bladet

Vores skærmforbrug er højere end nogensinde, men vores børns behov for nærvær er stadig det samme. De har stadig brug for, at vi er der med vores nærvær og øjenkontakt.

Lige før sommerferien var jeg på en dejlig roadtrip til Århus i en minibus med fire teenagepiger.

Da vi besøgte Den Gamle By, blev alle pigerne meget fascinerede af den bygning, hvor der både var drejetelefon og hessian på væggene, alt sammen taget lige ud af 70’erne.