Familiecoachen: Sådan taler du med din teenager

Det er ikke altid nemt at være teenager. Men det heller ikke nemt at være forældre til en. Jeg ved hvad jeg taler om, for jeg har selv to, lyder det fra Ekstra Bladets familie-ekspert