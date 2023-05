Fjern og bekæmp myrer på terrassen - sådan

Myrer på terrassen kan være til stor gene, da de bl.a. kan ødelægge fugerne på din terrasse. Men med forskellige metoder kan du mindske antallet af myrer.

Inden du går i gang, bør du dog overveje, om det er nødvendigt at bekæmpe myrerne, for myrer på terrasse, i haven eller på græsplæne er sjældent skadelige for haven, andre dyr, havens småbygninger eller dit hus.

Derfor kan du bare lade myrerne være, hvis de ikke generer. Det giver en bedre biodiversitet til glæde for klimaet.

Bekæmpelse af myrer mellem fliser og på terrassen

Hvis du vil bekæmpe myrer på din terrasse og mellem fliserne, er den bedste løsning at finde myreboet, hvis det er muligt, og ødelægge det.

Du kan bruge disse metoder til at ødelægge et myrebo. Kogende vand er den mest miljøvenlige metode, da du undgår at sprede stoffer i naturen.

Kogende vand

Hæld kogende vand – f.eks. fra en elkedel eller en gryde – direkte ned i myreboet. Har du nok kogende vand, dræber det bl.a. dronningen og får myreæggene til at gå i stykker, så der ikke kommer nye myrer.

Hvis du har svært ved at finde boet under fliserne, eller hvis det er svært at grave, kan du prøve at hælde kogende vand ned, hvor myrerne ser ud til at komme fra.

Udendørs bekæmpelsesmidler mod myrer

Du kan også vælge flere bekæmpelsesmidler, der helt eller delvis kan ødelægge myreboet. Husk, at de skal være godkendt af Miljøstyrelsen. Pas på, at børn og dyr ikke spiser/får adgang til bekæmpelsesmidlerne.

Der findes både myremidler til udvanding, myrepulver/myrepudder til at strø ud, myrespray eller myrelokkedåser.

Læs på det enkelte produkt, hvordan det virker, og følg anvisningerne.

Myrepulver til udstrøning. Strøs, hvor myrerne er eller som forebyggelse ved soklen. Kan typisk også bruges indendørs.

Myrespray. Sprayes typisk ned i selve myreboet, eller hvor myrerne kommer op og direkte på myrerne. Kan typisk også bruges indendørs.

Myrelokkedåser. I lokkedåserne udsættes myrerne for et aktivt middel, som de bringer med tilbage i myreboet. Her dør de selv samt de myrer, der kommer i berøring med midlet. Lokkedåser til myrer sættes på overdækkede arealer, f.eks. en overdækket terrasse eller under et udhæng, hvor myrerne kommer ind i huset, og hvor der ikke kommer regn eller direkte sollys. Kan også bruges indendørs.

Myresand mod myrer på terrasse

Myresand eller myrestopsand er en forholdsvis ny ’opfindelse’. Myresand består af en blanding af moler og sand, og det hældes ned, hvor myrerne har gravet ,efter at du har fejet det ’sand’ væk, som myrerne har skubbet op. Du skal blive ved med at fylde hullet op de kommende dage, indtil det er fyldt helt op.

Myrerne kan ifølge anvisningen ikke grave i det fine sand, der størkner og lukker myregange og sprækker, når det suger fugt.

Myrestopsand er ikke godkendt af Miljøstyrelsen, ifølge producenten har Miljøstyrelsen 'meddelt os, at produktet med rene danske råvarer ikke kræver godkendelse'.

Tre fagfolk fra Videncentret Bolius har prøvet det på hver deres terrasse. Deres konklusion er, at midlet virker og mærkbart reducerer antallet af myrer. Dog kom myrerne ind i en af boligerne, da det blev strøet ved soklen.

Hvad kan jeg ellers gøre for undgå myrer på terrassen?

Hvis du ikke selv kan slippe af med myrerne, og hvis problemet er så stort, at du ikke kan leve med det, kan du søge hjælp hos en professionel bekæmper.

