Forsikringsjunglen: Er dit skur registreret?

Det kan koste dyrt, hvis dit skur brænder, eller taget blæser af, og du ikke har registreret det i Bygnings- og Boligregistret. Læs her, hvordan du gør

Selvom du hver dag lægger vejen forbi dit skur for at parkere cyklen eller har en carport, hvor du parkerer bilen, så er det ikke sikkert, at bygningen rent faktisk eksisterer i det offentlige system.

Og det kan ende med at give dig problemer, hvis bygningen brænder, dit skur bliver ødelagt af et naturfænomen eller noget helt tredje.

I Danmark skal alle bygninger på en grund registreres i Bygnings- og Boligregistret (BBR). Eftersom et skur, udhus, drivhus eller en carport ofte ikke kræver byggetilladelse, er det op til husejerne selv at indrapportere, når der bygges nyt.

Men ikke alle er opmærksomme på at få registreret alle bygninger på grunden. Det kan også være, at den tidligere ejer af dit hus ikke har fået det ordnet.

Men hvad har det så reelt af betydning? Svaret er, at det kan ende med at koste dig dyrt, forklarer Tine R. Sode, fagekspert i Videncentret Bolius.

- Det kan i værste fald betyde, at du står i en trist situation, hvis der opstår brand i skuret, eller der sker skade på bygningen under et voldsomt uvejr, siger Tine R. Sode.

Foto: Bolius

Forsikringsselskaberne bruger data fra BBR til at udregne din forsikringspris og bygger deres forsikringspolice på disse data.

Dermed vil der i langt de fleste tilfælde ikke være forsikring på dit skur eller din carport, hvis det ikke er registreret i BBR, medmindre du har informeret forsikringsselskabet om, at du har et skur på grunden.

Foto: Jens Dresling

Læs også: Love og regler for skure, carporte, garager og andre små bygninger

Hvert femte skur 'findes' ikke

Selvom mange danskere har styr på at holde oplysningerne opdateret, så er der mange skure og udhuse, der ikke fremgår af BBR, viser en undersøgelse, som YouGov har udført for Videncentret Bolius i februar 2020.

53 procent af de adspurgte husejere svarer, at de har registreret alle skure, 11 procent nogle af skurene, mens 22 procent svarer, at skurene ikke er registreret. Derudover er der 14 procent, der ikke ved, om deres skur er registreret.

Dermed er der potentielt mange danskere, som kan ende med en trist besked fra forsikringsselskabet, hvis uheldet er ude.

Læs også: Fordele og ulemper ved at købe færdigbygget skur

Indbrud kan give problemer

Det sker, at ubudne gæster finder vej til folks skure og stjæler de ting, der bliver opbevaret der. Her vil selve indholdet, selvom dit skur ikke er registreret korrekt, som regel være dækket af indboforsikringen.

Derimod vil du ikke kunne få erstatning for de skader, som tyven forvolder på bygningen i forbindelse med indbruddet.

- Hvis du er i tvivl om, hvorvidt din forsikring dækker dit skur, udhus, carport, drivhus eller lignende, så kan du tjekke din police for husforsikringen.

- Står bygningen ikke listet her, vil den højst sandsynligt ikke være dækket, og så bør du kontakte dit forsikringsselskab samt rette i BBR-oplysningerne, siger Tine R. Sode og understreger.

- Du har som husejer pligt til at sikre, at oplysningerne i BBR stemmer overens med virkeligheden - ellers kan du i sidste ende få en bøde.

Hvis skuret ændrer anvendelse, skal du også opdatere det på BBR. For eksempel hvis det hen over årene har udviklet sig fra cykelopbevaring til et bryggers og senere teenageværelse.

Kilder: Videncentret Bolius

