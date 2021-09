Go' fangst med en brugt fiskestang

Har du ambitioner om at hive andet end lystfiskerhistorier i land? Det kræver, at du får den rigtige fiskestang i hånden.

Hvordan du undgår at stå på gyngende grund, når du fisker efter gode tilbud på brugte stænger, får du svaret på nu.

Hvad skal der på krogen? Bider du på hvad som helst? Fiskene gør ikke, så før du kaster krogen i vandet, må du beslutte, om du vil trække torsk i land, fiske friske fladfisk eller spillevende sild.

For om du får bid eller slukøret må gå til fiskehandleren på vejen hjem, bestemmes ud over vind, vejr og evner også af den stang, du står med.

Pirkestænger og havfiskestænger er med deres kraftige design lavet til at hive torsk og laks i land, mens spinnestænger er for dig, der kaster linen ud langs stille kyster eller søer.

Foto: Peter Hove Olesen

Stangens længde er afgørende

Kan du for dit indre øje se, hvordan du står ved strandbredden og spejder ud over bølgetoppene, mens mågerne messer deres skræppende skrig i skyerne over dig, er det en havfiskestang, du skal forestille dig, du har i hænderne.

For at lave gode, lange kast fra kysten, får du brug for en stang, der måler op til 18 fod. Det giver dig en kastelængde på 180 meter, så linen når derud, hvor de store fisk svømmer.

Til søfiskeri kan du være mere beskeden og nøjes med en fiskestang på op til 9 fod.

Der er masser af brugt fiskeudstyr at finde på nettet, men det er en god idé at gøre op med sig selv, hvad ens behov egentlig er, før man køber ind. Foto: Shutterstock

Find fisketegnet frem

Det koster 2500 kroner at tage på fisketur med mindre du kan fremvise et gyldigt fisketegn. Derfor må du hellere få det lille stykke papir med i inderlommen, før du kaster snøren i vandet.

Tegnet kan indløses på fisketegn.dk for 40 kroner, hvis du drømmer om en enkelt dagstur ved vandet, mens en uge med fri fiskeri løber op i 130 kroner. Et årstegn koster 185 kroner.

Få garantien med

Det er altid godt, hvis sælger smider kvittering og garantibevis på bordet, før I handler. Især, hvis du har kig på en fiskestang fra Hardy, Guideline, Sage eller Greys, som giver livstidsgaranti.

Det betyder, du kan få repareret fangstredskabet, hvis det får skavanker under kampene mod havets kæmper.

Fisketip! Du forlænger fiskestangens levetid ved at vaske, rense og oliere den grundigt efter en tur til havs. Saltvand sætter sig som rust i lejer og øjer, så det bør fjernes hver gang.

Kend kastevægten

Fiskestangen skal ikke kun købes efter, hvilke fisk du vil fange. Den skal også passe til de forhold, du fisker under.

For at sikre, at du sætter den rigtige agn på krogen, skal du derfor kende stangens kastevægt. Sejler du ud på åbent hav, hvor vinden er kraftig, får du brug for en tungere kastevægt, så du kan lave lange, sikre kast. Gå efter en fiskestang med en kastevægt på over 40 gram, når du står til søs.

Holder du fødderne på landjorden, kan du derimod vælge en lettere kystfiskestang, der har en kastevægt på mellem 20 og 40 gram.

Foto: Peter Hove Olesen

Nej tak til rust

Hvis et billede siger mere end tusind ord, overvej så, hvor meget viden du får, hvis du ser stangen fysisk, før du køber. Når du står med den i hånden, kan du mærke vægten, se om længden passer til dig og derefter dykke ned i detaljerne.

Det er som bekendt dem, der afslører, om du er på nippet til at gøre en god handel eller bare er på dybt vand Hjulet er hjertet, så det skal spinde smukt. Undersøg om der er rust i lejerne - og lyt til lyden. Knurrer det skurrende, er det tegn på rust, og så skal du takke nej til tilbuddet.

Det samme gælder også, hvis du finder rust på de øjer, linen glider igennem.