Gør din træterrasse klar til foråret

En flot træterrasse uden alger og snavs er markant mere indbydende. Og da terrassen for mange er en essentiel del af haven, kan du med fordel bruge noget tid i det tidlige forår (og igen i sensommeren) på at gøre den ren og pæn.

Du kan også forlænge din træterrasses levetid væsentligt, hvis du sørger for at holde den ved lige og give den den rigtige behandling jævnligt.

Giv terrassebrædderne olie, maling eller anden form for overfladebehandling hvert andet år, og gå den igennem for råd og løse skruer eller søm hvert år.

Se videoen herunder - eller læs vores gode råd under videoen. Så får du en række gode råd til, hvordan du tjekker terrassen og udbedrer skader, så den er klar til brug, når vejret bliver lunere.

Video: Gør terrassen forårsklar

Rengør træterrassen

Fjern den olie, maling eller træbeskyttelse, som din terrasse er behandlet med. Brug trærens, en grov skurebørste og skrub igennem, indtil al løs belægning er fjernet.

Lad terrassen tørre i minimum 6 timer. Har afrensningen fået træet til at rejse sig enkelte steder, kan du slibe efter med en klods og sandpapir korn 80 eller 100.

Brug ikke en højtryksrenser til at rense træterrassen. Strålen er for kraftfuld og vil skade træværket.

Dog kan du bruge en såkaldt terrasserenser eller patio cleaner. Det efterlader dog træet helt råt og åbent, så du skal efterbehandle træet med en form for olie eller anden beskyttelse efter afrensning og tørring.

Overfladen på terrassen vil bliver mere ru, og det kan være nødvendigt med en overfladeslibning af træet.

Hvis overfladebehandlingen er i ok stand, kan du nøjes med at fjerne alger på terrassen. Vær dog opmærksom på, at alger sjældent skader træet, de er primært et æstetisk problem.

Foto: Jyllands Posten

Tjek terrassen for råd

Brug en syl eller lille skruetrækker til finde ud af, om træet er mørt, og om der er gået råd i det. Stik forsigtigt i træværket.

Hvis du meget nemt kan presse sylen eller skruetrækkeren ned i træet, er der råd. Brug også øjnene, da råd tit kan ses. Udskift rådne dele af terrassen hurtigst muligt. De kan knække sammen, og du kan komme skade.

Gennemgå skruer og søm

Skruer og søm kan godt bevæge sig op af i løbet af året. Hvis skruer eller søm ikke sidder tilstrækkeligt langt nede i brædderne, kan du rive eller slå tæerne, når du går i bare fødder på terrassen. Gå derfor alle terrassens skruer eller søm efter.

Skruer: Stram skruerne efter, hvis de stikker op fra terrassen.

Søm: Brug en en hammer til at banke søm ordentligt ned i brædderne, hvis de stikker op. Men slå ikke sømmet så langt ned, at der kommer en lille fordybning, hvor vand kan samle sig.

Spænd bolte og møtrikker efter

Hvis din terrasse er hævet over terrænet, kan der være bolte og møtrikker i den bærende konstruktion. Efterspænd løse bolte og møtrikker med en svensknøgle eller et topnøglesæt.

Kan du ikke komme ind under terrassen, må du vente, til terrassebrædderne skal skiftes.

Foto: Carsten Ingemann

Giv terrassen behandling med træbeskyttelse

Når terrassen er renset for løs maling eller lignende, bør du give den en ny overfladebehandling.

Du skal dog først overfladebehande, når vejret er tørt, og træet samtidigt er tilstrækkeligt tørt. Normalt kan du gøre det fra maj-september, hvis det ikke har regnet en uge.

Ofte er september en god måned at behandle din træterrasse med træbeskyttelse, da der er lav luftfugtighed og relativt mange solskinstimer. Tjek med en fugtighedsmåler, om fugten i træet er under 15 procent, før du går i gang.

1. Påfør terrassen et lag olie eller træbeskyttelse. Træbeskyttelse med pigment giver træværket større beskyttelse end produkter uden pigment.

2. Brug en bred pensel, og spar ikke på olien eller træbeskyttelsen – men lad det heller ikke danne plamager på træterrassen. Følg produkternes anvisninger.

3. Mæt træet, men lad det ikke ’sejle’. Husk, at enderne på træbrædderne suger ekstra meget.

