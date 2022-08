I Danmark er der mange muligheder, hvis du gerne vil lade badetøjet ligge derhjemme og springe i bølgen blå med bagdelen bar. Her kan du finde nogle af stederne

Ekstra Bladet

Er du ikke fan af vådt badetøj, når du skal en tur på stranden, er der rig mulighed for at nøgenbade her til lands.

I Danmark findes der ikke direkte en lovgivning, der begrænser nøgenhed - heller ikke på stranden - så i udgangspunktet må du gerne bade nøgen på danske strande.

Der kan dog være steder, hvor det er mere oplagt at gøre, og hvor accepten blandt de øvrige badende er større.