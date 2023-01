Her skal du IKKE spare på strømmen

Det er ikke alle steder, du skal bruge mindre el, for det kan være farligt og give et dårligt indeklima samt skimmelsvamp. Se, hvor du IKKE skal spare strøm, og hvad du kan gøre i stedet

Du kan både spare penge og spare miljøet for belastning ved at skære ned på dit strømforbrug. Men der er også steder, hvor det er en decideret ulempe at spare på strømmen.

Her er 9 steder, hvor du IKKE skal spare på strømmen:

1. Sluk ikke for køleskab og fryser i perioder

En ældre fryser eller et ældre køleskab kan være en stor strømsluger, men uanset dit køleskabs eller din frysers alder er det er en rigtig dårlig idé at spare på strømmen ved at slukke dem i mindre eller længere perioder, da det forkorter holdbarheden på madvarerne i køleskabet og fryseren og kan resultere i deciderede fordærvede madvarer.

Desuden skal køleskab og fryser arbejde hårdere på at komme ned i temperatur igen, når det har været slukket, og det koster i sig selv strøm.

Du bør konstant holde dit køleskab på +5 grader og din fryser på -18 grader.

Du kan i stedet spare strøm ved at opbevare en række mindre fordærvelige madvarer udenfor, når temperaturen er 5-10 grader. Fx kan du stille uåbnede drikkevarer som juice, sodavand, og øl udenfor, og det samme kan du gøre med ketchup, sennep, dåsetomat og lignende.

Hvis du stiller fødevarer og drikkevarer udenfor, skal det stå i en kasse, som er ren, og det må ikke få frost.

Skal du udskifte dit køleskab eller din fryser med en ny model, bør du som minimum gå efter et energimærke D for at holde elforbruget lavt. Skal du købe nyt køle/fryseskab bør du i forhold til energieffektivitet gå efter energimærke C eller bedre.

Har du en ældre kummefryser, som blot står med få madvarer i, kan det være en overvejelse at tømme den og lukke ned for den i en periode eller helt skille dig af med den.

2. Sluk ikke for udendørslys

Manglende udendørslys giver flere indbrud og en øget følelse af utryghed, siger Det Kriminalpræventive Råd.

I stedet for at slukke for det udendørs lys, kan du begrænse det til vigtige områder, hvor en indbrudstyv ville kunne gemme sig. Du kan også bruge LED-pærer og sensorstyret lys, der reagerer på bevægelse, og på den måde spare på strømmen.

3. Spar ikke på støvsugning

Du skal støvsuge minimum en gang om ugen for at mindske vækst af husstøvmider, som kan være allergifremkaldende. I nogle hjem er der flere former for støvsugere, og har du en håndstøvsuger derhjemme, fx til at tage lokalt støv og snavs i løbet af ugen, kan du godt skubbe den ugentlige støvsugning til en gang hver halvanden uge.

Har du husdyr som hund eller kat, bør du støvsuge og fjerne hår fra tøj og møbler op til fire gange ugentligt, både for at holde rent, og for at du ikke fragter støv og hår med ud ad døren, hvor andre kan få allergiske reaktioner.

Hyppigheden af, hvor ofte du bør støvsuge, afhænger dog af, hvor meget dit kæledyr fælder, hvor mange timer og dage du eller I er i hjemmet, samt hvor mange I bor i husstanden. Jo flere mennesker, der er i hjemmet, jo oftere skal der støvsuges.

4. Sluk ikke for emhætten

Det er vigtigt, at partikler fra madlavningen suges ud af din bolig, da de kan være skadelige for dit helbred. Madlavning kan også danne vanddamp, som kan give et dårligt indeklima og i værste fald skimmelsvamp. Derfor er emhætten ikke stedet, hvor du skal spare på strømmen.

Brug emhættens maksimale udsugning, når du koger eller steger mad, som lugter eller oser kraftigt, og skru derudover lidt ned for emhætten, og spar på den måde på strømmen.

Hold emhætten kørende, så længe der er vanddamp fra den mad, du tilbereder, og lad maden stå under eller ved emhætten imens. På den måde får du suget det meste vanddamp ud af køkkenet.

5. Fortsæt med at bruge opvaskemaskinen

Du kan spare mange liter vand ved at bruge opvaskemaskinen fremfor at vaske op i hånden – du skal bare huske at fylde opvaskemaskinen helt op, inden du tænder den.

Husk også at skrabe flest mulige madrester af servicet, inden du sætter det ind i opvaskemaskinen. På den måde kan sæben arbejde mere effektivt. Du behøver ikke at skylle tallerkner, glas og bestik først.

Du kan også spare strøm ved at sætte opvaskemaskinen i gang, når strømmen er billig samt ved at vælge ECO-programmet på din opvaskemaskine, da det bruger mindst vand og strøm på trods af, at det tager længere tid. ECO-programmet tager længere tid, fordi servicet sættes i blød undervejs, og maskinen kører i kortere, men mere effektive, intervaller.

6. Skru ikke med for mekanisk ventilation

Mekanisk ventilation kender du måske fra badeværelset, hvor en eldreven ventilator suger brugt luft ud indefra, og måske sender den også frisk luft ind udefra. Mekanisk ventilation kan også være din emhætte eller et anlæg, der ventilerer hele huset.

Ventilation er meget vigtigt for at undgå skimmelsvamp og sundhedsskadelige partikler fra madlavning, stearinlys, fugt og udåndingsluft. Din mekaniske ventilation er altså ikke et område, hvor du bør spare på strømmen.

7. Sluk ikke for dit varmegenvindingsanlæg

Et varmegenvindingsanlæg er en form for ventilationsanlæg, der suger brugt luft ud af boligen, men overfører varmen fra denne luft til den friske luft, som anlægget blæser ind i huset igen.

Varmegenvindingsanlægget sparer på varmen ved at genbruge den, og alene af den grund giver det ikke mening, at spare på strømmen her.

Derudover sørger varmegenvindingsanlægget for frisk luft til din bolig, så du, ligesom med den mekaniske ventilation, minimerer risiko for skimmelsvamp samt sundhedsskadelige partikler fra madlavning, stearinlys og fugt.

Hvis du slukker anlægget, er der desuden risiko for kondens i anlæg og ventilationskanaler, hvilket kan føre til skimmelsvamp og skadedyr i anlægget.

Skal du på ferie, kan du dog godt sætte varmegenvindingsanlægget på laveste niveau og på den måde spare lidt på strømmen.

8. Sluk ikke for røgalarmerne

Røgalarmer i dit hjem er en vigtig investering, da de kan alarmere dig i tilfælde af brand. Har du røgalarmer, kan du også med mere ro i sindet sætte din opvaskemaskine eller vaskemaskine til om natten, når strømmen er billig, og stadig blive alarmeret, hvis maskinerne mod forventning skulle bryde i brand.

Der findes både batteridrevne røgalarmer og røgalarmer, som er koblet på el-nettet, og det er en meget dårlig idé at koble røgalarmerne fra, uanset deres strømkilde.

9. Kobl ikke tyverialarmen fra

En tyverialarm kan være med til afskrække og stresse en eventuel indbrudstyv, ligesom den kan tilkalde hjælp. Hvis du har valgt at have tyverialarm i dit hus, er det ikke her, du skal spare på strømmen.

Kilde: Videncentret Bolius

