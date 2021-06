Her skal du vande, når der er tørke i haven

Efter blot 5 dage uden regn, er det nødvendigt at vande haven om sommeren. Læs, hvilke planter der især har behov for vand, og hvordan du vander dem

Når det har været tørt vejr gennem en længere periode, kan solen udtørre din have fuldstændig, med mindre du vander målrettet. Vand kun de vigtigste steder, så din vandregning ikke går amok.

Hvordan ved du, om du skal vande?

Stik en finger i jorden og mærk, om jorden er fugtig. Er jorden tør 1-2 cm nede, er der ikke vandet nok.

Hvordan vander du haven, når det er tørt?

Vand især nyplantede planter, blomster og afgrøder. Nyplantede træer, buske og stauder må ikke mangle vand - så går de ud. Også surbundsplanter som rododendron, spiselige urter, roser og planter i krukker, kan dø, hvis de ikke får vand nok.

Vand ugentligt - eller oftere. Vand blomsterbedet grundigt en gang om ugen - drop sjatvanding. Giv blomstrende bede og planter 20-25 millimeter vand. Planter med store bladmasser skal normalt have mere vand end andre planter. Blomster og urter i krukker samt nyplantninger skal vandes oftere.

Sæt krukker i skyggen. Placér dine krukker med planter i skyggen, og dæk køkkenurter over med skyggenet eller fiberdug, som nedsætter fordampning. Herved holder de på væsken længere. Vand dem dagligt.

Vand morgen eller aften Vand din have morgen eller aften - her er fordampningen mindst. Brug en siveslange eller vand direkte omkring planterne for at mindske fordampning. Tjek din kommunes hjemmeside for regler om havevanding.

Vand ikke træer og græsplæne

Drop at vande ældre træer og større buske - de har nemlig lange rødder, der suger vand til sig dybere og kan holde på væske i længere tid.

Men giv træer og buske, der er plantet inden for de sidste 2-3 år en ugentlig grundvanding - et træ kan snildt fortære 10-20 liter vand i døgnet på meget varme dage.

Dæk evt. jorden rundt om træer og buske med dækbark eller et lag kompost, da det kan holde på fugtigheden.

Græsplæner kan blive gule under tørke, men de dør normalt ikke af det og bliver grønne, når det igen begynder at regne. Vand evt. kun græsplæner, der bruges aktivt til fx boldspil og andre aktiviteter, da de nemt bliver slidt hårdt under tørke. Slå græsset lidt højere i tørre perioder, så klarer det sig bedre igennem tørken.

Opsaml og vand med regnvand

Ved at opsamle regnvand og vande med det i din have, sparer du både på vandregningen og giver planterne det vand, der naturligt ellers ville falde fra himlen.

