Høje elpriser har fået os til at vaske tøj om natten

To af tre har fået nye vaner under energikrisen og har ændret det tidspunkt, hvor de normalt starter opvaskemaskinen eller vaskemaskinen, viser ny undersøgelse

Vi venter med at starte opvaskemaskinen eller vaskemaskinen, til prisen på strøm er lavest.

To af tre danskere har ændret tidspunktet for, hvornår de vasker tøj eller tallerkner, sammenlignet med før energikrisen.

Elprisen stiger og stiger lige nu, og himmelflugten vil vare ved, hvis især tre ildevarslende faktorer fortsætter, siger økonom Andreas Steno Vi kommer til at skulle spare på energien næste år, lovede økonom allerede i december

Det viser en ny undersøgelse foretaget af YouGov for Videncentret Bolius. Her svarer samlet set 65 procent, at de har ændret tidspunktet, hvor de normalt vasker tøj. I denne gruppe er der 30 procent, der altid venter, til elprisen er lavest, mens 27 procent venter en gang imellem.

Samme billede tegner sig for brug af opvaskemaskinen. I alt har 69 procent ændret tidspunktet, hvor de normalt starter opvaskemaskinen. 39 procent venter altid, til elprisen er lavest, mens 23 procent venter en gang imellem.

Prisen på strøm svinger hen over døgnet

Energikrisen har øget fokus på, at prisen på strøm svinger hen over døgnet, hvis du har en aftale med variabel timeafregning, mener Tue Patursson, fagekspert i Videncentret Bolius.

- Vasketøjet og opvasken er opgaver, som ret nemt kan udskydes til de billige timer, og samtidig batter det på økonomien. En maskinfuld bruger omkring 1 kWh.

- Med de udsving på elprisen, der er og har været, kan der være mange penge at spare, når man ser hen over et helt år, siger Tue Patursson.

Arkivfoto: Lisbeth Holten/Bolius

Vi har også ændret vaner, når det handler om madlavning, men her er der ikke lige så mange, der har ændret tidspunktet for at tænde ovnen eller komfuret.

Her svarer i alt 32 procent, at de har ændret tidspunktet, hvor de normalt laver mad. Blot 4 procent venter altid, til elprisen er lavest, mens 17 procent venter en gang imellem.

Og det er ikke så overraskende, at færre har ændret vaner i forbindelse med madlavningen, siger fagekspert Tue Patursson.

- Modsat opvaskemaskinen, som bare skal være klar i løbet af døgnet, så er det for langt de fleste en stor del af deres normale hverdag at spise varm mad sammen om aftenen, siger Tue Patursson.

Det kræver lidt planlægning at flytte strømforbruget fra madlavningen til de billige timer.

- Det kan i stedet være, at man skal kigge på, hvordan man laver mad. Kan man lave portioner til flere dage, som så blot skal opvarmes i mikroovnen dagen efter? Eller kan man undlade at bruge ovnen til en del af måltiderne, siger Tue Patursson.

Arkivfoto: Martin Lehmann

Ny tarif gør strømmen dyrere mellem kl. 17 og 21

Prisen på strøm er ofte billigere i tidsrummet kl. 11-14 samt om natten, især om vinteren. Prisen på strøm afhænger dog også af vejrforholdene, så hvis det f.eks. blæser meget, er strømmen billigere.

Derudover har flere selskaber fra 1. januar 2023 indført en ny prismodel for nettariffen, som er afgiften for at få transporteret strøm til din bolig.

Den stiger markant i tidsrummet 17-21, der bliver kaldt 'kogespidsen', hvor mange bruger strøm til madlavningen. 1 kWh kan koste over det dobbelte - og på visse dage op til ti gange så meget eller endnu mere - i tidsrummet fra 17 til 21 sammenlignet med tidsrummet 00-06.

- På grund af den nye nettarif vil alle få endnu mere gavn af at flytte forbruget til natten, eller som minimum væk fra kogespidsen mellem 17 og 21. Og det er, uanset om man har variabel timepris eller fastprisaftale, da vi alle betaler den samme ekstra tarif, siger Tue Patursson.

Husk den sidste sok i mørket! Arkivfoto: Getty Creative

Barrierer for at bruge strøm om natten

Der er forskellige barrierer for ikke at flytte sit strømforbrug til om natten. Den største barriere er støj, mens mellem 11 og 16 procent angiver, at det er uhensigtsmæssigt at bruge især vaskemaskine og tørretumbler om natten.

- Bor man i lejlighed, kan der være udfordringer med regler om støj, som gør det umuligt at bruge opvaskemaskiner, vaskemaskiner og tørretumblere i bestemte tidsrum.

- Men selv her vil det være muligt at spare penge, hvis man f.eks. sætter maskinerne til at køre om formiddagen eller eftermiddagen, hvor nettarifferne trods alt er en del billigere end mellem 17 og 21, siger Tue Patursson fra Videncentret Bolius.

- Synes man, at det er uhensigtsmæssigt, at vasketøjet ligger færdigt i maskinen for længe, kan de fleste maskiner tidsindstilles til at være klar, når man står op, eller lige når man kommer hjem fra arbejde, siger Tue Patursson.

Endelig er en del folk også bekymrede for brandfaren ved, at maskinerne kører om natten, mens familien ligger og sover.

- Men her er vores anbefaling, at man sørger for at have røgalarmer. Risikoen for brand er meget lille, og er der en røgalarm i rummet, så skal man nok blive vækket.

Kilde: Videncentret Bolius



