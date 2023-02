Hold fast i de gode vaner

Vi skar markant ned på vores strømforbrug i 2022. Men selv når priserne på strøm falder, skal vi holde fast i at spare på strømmen for vores egen og for klimaets skyld

Nogle af os troede sikkert, at vi var meget gode til at spare på strømmen. Men 2022 viste os, at vi kunne blive endnu bedre.

Efter energikrisen indtraf, og priserne på både strøm og varme stak af, er vi blevet markant bedre til at slukke for lyset, droppe tørretumbleren og skære ned på brugen af spillekonsoller og anden elektronisk underholdning.

Det private elforbrug faldt nemlig med 10,8 procent i 2022 sammenlignet med 2021. Og faldet sker, selvom flere får elbiler og varmepumper, som er med til at øge det private elforbrug.

Uheld i held

Allerede i slutningen af 2021 oplevede vi høje elpriser, hvilket blandt andet skyldtes lavere elproduktion fra vindmøller i Danmark og vandkraft i vores nordiske nabolande.

Og de stigende elpriser fik endnu mere fart på efter Putins invasion af Ukraine i februar sidste år, som særligt sendte gaspriserne på himmelflugt, hvilket igen smittede af på strømpriserne.

- Udgangspunktet har for mange været, at de høje energi- og elpriser ramte os på økonomien. Men at vi har sparet på strømmen, er ikke kun godt for pengepungen, det er også godt for klimaet. Uanset om der var kommet en energikrise eller ej, ville vi skulle sænke vores forbrug for at mindske klimaforandringerne, siger Henrik Bisp, fagekspert i Videncentret Bolius.

- På en måde kan man sige, at energikrisen var uheld i held, fordi vi blev tvunget til at gøre noget, vi alligevel skulle have gjort, nemlig at skære ned på vores forbrug og udlede mindre CO2, siger han.

Arkivfoto: Jan Sommer

Vi skal opbygge gode sparevaner

Den største motivation for at bruge mindre strøm er muligheden for at spare penge, men også hensynet til klimaet og hensynet til samfundet som helhed får os til at skære ned på elforbruget.

Energikrisen har fået langt flere til at tjekke elprisen helt ned på timebasis, og to ud af tre har ændret det tidspunkt, hvor de normalt vasker tøj eller starter opvaskemaskinen, efter der er kommet øget fokus på, at strømmen kan være langt billigere fx om natten end i 'kogespidsen' fra 17-21, hvor mange husstande bruger strøm.

Og selvom vi i forvejen var meget gode til at spare på strømmen, er vi nu blevet endnu bedre. Nogle ser mindre tv, andre har skiftet gamle pærer ud med LED, og andre har slukket for den elektriske gulvvarme eller håndklædetørrer.

Og det vigtigste er ikke, hvor meget man har gjort, men at man har gjort noget.

- Vi har hver især sparet, hvor det var muligt for os. Alle kan ikke nødvendigvis spare på alt, og det er der ikke noget galt i. Det vigtigste er, at vi holder fast i at spare, også selvom elpriserne falder, siger Henrik Bisp.

Det handler nemlig om at få indbygget nogle gode vaner:

- Først og fremmest skal vi forbruge mindre og ikke blot skrue op igen, når priserne er lave. Derudover er vi bedre rustet, hvis vi får opbygget nogle gode vaner, der sidder på rygraden, frem for at vi paniksparer, når der kommer pludselige udsving i elpriserne med kort varsel, som vi ikke kan forudse, siger han.

Foto: Rasmus Bjørnholdt Sørensen/ Videncentret Bolius

Vi kan blive endnu bedre til at spare

Det har dog ikke nødvendigvis været nemt at spare. Når man ser nærmere på barriererne for at slukke for strømmen, så er den største ulempe, at det er besværligt i hverdagen, fx at undgå madlavning mellem 17-20, hvor strømmen ofte er dyrere. Det svarer 40 procent i en YouGov-undersøgelse foretaget for Videncentret Bolius i oktober 2022.

23 procent svarer, at det vil gå ud over komforten i boligen at spare på strømmen, mens 12 procent mener, at gevinsten ved at spare på strømmen er for lille.

Vi kan udnytte de lysere og lunere tider til lettere at få de gode sparevaner til at sætte sig ordentligt fast, mener Henrik Bisp.

- Vi skal stadig mindske strømforbruget fra spillekonsoller, streaming og anden elektronisk underholdning, og det bliver måske nemmere, når børnene kan hoppe på trampolinen udenfor. Og vi skal fortsat overveje, om vi kan droppe tørretumbleren, og det bliver måske nemmere, når tøjet kan lufttørre i tørvejr udenfor.

- Og så bruger vi mindre lys om sommeren, men vi skal fortsat huske at slukke for kontakten, når vi forlader et rum, siger Henrik Bisp og tilføjer, at man også skal være opmærksom på unødige strømslugere som fx elektriske terrassevarmere til de kølige aftener på terrassen.

Kilde: Videncentret Bolius

