Hvad er grønnest - et kunstigt eller almindeligt juletræ?

Juletræssorten, og hvor mange år du har et juletræ, er med til at afgøre, hvor meget CO2 et almindeligt og et kunstigt juletræ udleder. Se, hvad du skal være opmærksom på, når du vælger juletræ

Du har måske tænkt tanken: Er et kunstigt juletræ i plastik bedre for miljøet, end at du henter et nyt juletræ indenfor hvert år?

Fordelen ved et kunstigt juletræ er, at det kan bruges mange gange, og vi får ofte at vide, at vi skal væk fra engangsbrug og over mod genbrug.

Hvor meget CO2 udleder et kunstigt juletræ?

Men der er en række ting, du skal overveje, inden du går ud og investerer i et kunstigt juletræ. Først og fremmest er der klimahensynet, hvor du skal være villig til at have det samme juletræ i mange år.

Køber du et to meter højt kunstigt juletræ i plastik, skal du ifølge British Carbon Trust beholde det i 10-20 år for, at det CO2-mæssigt giver mening.

Fordi et kunstigt juletræ som regel er lavet af metal og plastikmaterialet PVC eller PE, der lige som andre plastikmaterialer er baseret på råolie i produktionen, har det nemlig et højt klimaaftryk. Ifølge beregninger fra British Carbon Trust vil det kunstige juletræ samlet set udlede 40 kilo CO2.

Arkivfoto: Getty Creative

Hvor meget CO2 udleder et juletræ?

Til sammenligning vil et almindeligt, ægte juletræ ca. udlede 16 kilo CO2.

Hvis det bliver sorteret korrekt på genbrugsstationen og lagt til afbrænding - eller du selv bruger træet efterfølgende som fx kvashegn i haven - er det almindelige juletræ nede på at udlede ca. 3,5 kilo CO2.

De levende lys skal du i forvejen passe godt på, og de hører ikke hjemme på et PVC-juletræ! Arkivfoto: Maria Tuxen Hedegaard

Kunstigt juletræ: Pas på kemikalier

Ud over klimahensyn bør du også overveje sundhedsrisikoen ved at invitere et kunstigt juletræ indenfor i stuen.

Netop fordi langt de fleste juletræer i plastik er lavet af bl.a. PVC, som kan indeholde hormonforstyrrende stoffer, skal du være på vagt. I plastikmaterialet kommer der nemlig en del kemikalier i - fx klor og blødgørende midler - og især i blød PVC kan der være ftalater i, som kan virke hormonforstyrrende.

I Danmark og EU er der regler for brugen af ftalater, men kommer dit juletræ fra udlandet - fx Kina - bør du være ekstra opmærksom. Især, hvis der over årene drysser ’grannåle’ fra dit kunstige juletræ, eller der kommer vand på juletræet. Så kan ftalaterne blive udskilt, og du kan få det på dine hænder.

Klimavenligt juletræ: Fæld det selv

Der er derfor mange ting, der peger i retning af at vælge et almindeligt, ægte juletræ til jul. Men her er det ikke ligegyldigt, hvilket træ du vælger, hvis du vil tage klimahensyn.

Ifølge Danmarks Naturfredningsforening er det bedst at vælge et juletræ af typen rødgran, da det er en mere nordisk tilvant gran end fx Nordmannsgran, der i sin opvækst kræver mere gødning og sprøjtegift. Endnu bedre er det også at vælge et økologisk eller FSC-mærket juletræ.

Arkivfoto: Casper Dalhoff

Har du mulighed for selv at tage ud og fælde træet lokalt, er det allerbedst. I modsætning til allerede fældede træer, som måske ikke alle bliver solgt, sikrer du med selvfældningsmetoden, at der ikke går nogle juletræer til spilde.

Endelig er en rigtig god mulighed også at vælge et juletræ i potte, som du efterfølgende kan plante ud i haven og måske selv fælde om nogle år - og dermed genbruge flere gange.

Kilde: Videncentret Bolius

