Prisen for et brusebad afhænger bl.a. af, om du bader i koldt eller varmt vand, og om du har en sparebruser. Læs, hvad et brusebad koster pr. minut og på 5 og 10 minutter

Hvad koster det at tage et brusebad? Det spørgsmål er der ikke kun ét svar på, da vandprisen varierer – alt efter hvor i landet du bor, og hvor stor din husstand er.

Du kan tjekke prisen på vand i netop dit område på DANVA’s danmarkskort.

Hvor mange liter vand bruger din bruser? Ifølge Vedvarende Energi kan du selv let lave en hjemmetest af, hvor mange liter i minuttet din bruser bruger. Du skal bruge et litermål og et stopur. Skru op for vandet, som du plejer. Sæt litermålet under bruseren og se på stopuret, hvor mange sekunder det tager at fylde dit litermål med én liter vand.

Lav derefter følgende regnestykke: 60 divideret med det antal sekunder det tog at fylde en liter. Så har du antal liter pr. minut.

Tager det fx 5 sekunder at fylde en liter vand i dit litermål, hedder regnestykket: 60/5 = 12. I dette tilfælde bruger bruseren 12 liter vand i minuttet. Vis mere Luk

Varmt brusebad er dyrere end et koldt

Ifølge Sparenergi.dk er der en gennemsnitlig vandpris på tværs af Danmark. For 1 m3 koldt vand er prisen ca. 70 kr. (2018), mens prisen for 1 m3 varmt vand er ca. 60 procent højere, fordi du her også betaler for opvarmning af det kolde vand.

Dvs., at en liter koldt vand i gennemsnit koster ca. 7 øre, mens prisen for en liter varmt vand er ca. 11 øre.

Spar penge med en sparebruser

Når du skal beregne, hvad et bad koster, er det også vigtigt at kigge på, hvor mange liter vand du bruger i minuttet.

Ifølge Sparenergi.dk bruger du med en almindelig bruser 10-20 liter vand i minuttet, mens en vandbesparende bruser kan sænke dit vandforbrug til 6-10 liter i minuttet.

Vandforbrug i Danmark En dansker bruger i gennemsnit 105 liter vand om dagen i husholdningen.

Ifølge sammenlignelige hollandske tal går 47,2 procent af det forbrug til personlig hygiejne som fx brusebad og karbad.

Brusebad kan koste op til 2,20 kr. pr. minut

Med udgangspunkt i Sparenergi.dk’s gennemsnitspriser for henholdsvis koldt og varmt vand betyder det, at prisen pr. brusebad kan svinge fra 42 øre til 22 kr. – alt efter om du tager et hurtigt, koldt styrtebad på ét minut i koldt vand med en vandbesparende bruser, eller om du tager et langt, varmt brusebad på 10 minutter med en almindelig bruser.

Se konkrete priseksempler på brusebad herunder:

Hvad koster et brusebad pr. minut?

Almindelig bruser (10-20 liter):

• Koldt vand: 0,70-1,40 kr.

• Varmt vand: 1,10-2,20 kr.

Vandbesparende bruser (6-10 liter):

• Koldt vand: 0,42-0,7 kr.

• Varmt vand: 0,66-1,10 kr.

Hvad koster et brusebad på 5 minutter?

Almindelig bruser (50-100 liter):

• Koldt vand: 3,50-7 kr.

• Varmt vand: 5,50-11 kr.

Vandbesparende bruser (30-50 liter):

• Koldt vand: 2,10-3,50 kr.

• Varmt vand: 3,30-5,50 kr.

Hvad koster et brusebad på 10 minutter?

Almindelig bruser (100-200 L.):

• Koldt vand: 7-14 kr.

• Varmt vand: 11-22 kr.

Vandbesparende bruser (60-100 liter)

• Koldt vand: 4,20-7 kr.

• Varmt vand: 6,60-11 kr.

