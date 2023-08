Hvor høj må luftfugtigheden være indendørs?

Luftfugtigheden er for høj i mange danske hjem.

Alene ved at være til stede og have almindelige gøremål i boligen som bad, tøjvask og madlavning afgiver en person ca. tre liter vand i døgnet, mens en familie på fire afgiver 10-12 liter vand, som skal ud af boligen, så ikke vægge og interiør suger den op.

Normal luftfugtighed - hvad bør fugtigheden være i boliger?

Den relative fugtighed bør ligge på 25-65 procent.

Om sommeren bør den ligge under 60-65 procent.

Om vinteren under 40-45 procent.

Hvordan måler du fugt indendørs?

Mål den relative fugtighed i dit hjem med et hygrometer, som kan købes i byggemarkeder, isenkræmmere og på nettet fra 35 kr. og op. Mål gerne luftfugtigheden tre gange om dagen.

Hvis du bor i en etageejendom, er det også muligt at få en fjernaflæst fugtmåler og en decideret online fugtalarm, der giver direkte besked, hvis luftfugtigheden er for høj.

Arkivfoto: Jyllands Posten

Symptomer på et fugtigt indeklima

Kondens indvendigt på ruderne

Skimmelsvamp-vækst på vægge

Dårlig lugt

5 råd til en passende luftfugtighed i hjemmet

Din egen adfærd kan mindske luftfugtigheden i dit hjem betydeligt. Her er fem ting, du kan gøre:

1. Luft ud med gennemtræk flere gange dagligt

Det allervigtigste du kan gøre for at holde fugten ude af din bolig, er at lufte ud flere gange dagligt.

Luft ud med gennemtræk hver dag, gerne tre gange dagligt i 5-10 minutter – også om vinteren. Luft også ud, når og efter du laver mad og går i bad. Det begrænser mængden af fugt, skimmelsvamp, støvmider og skadelige stoffer i luften.

Har du et mekanisk ventilationsanlæg, behøver du ikke lufte ud på denne måde, da anlægget selv sørger for et tilpasset ventilationsflow. Men det er altid godt lige at lufte ud alligevel.

Lad indvendige døre stå åbne, så evt. ’forurening’ og fugt spredes til andre rum. Luk dog døren til badeværelse og køkken, når du tager bad eller laver mad, og sørg for udluftning imens og bagefter, da luftfugtigheden let kan komme op på 100 procent især under badning (viser sig ved, at spejlet dugger).

Skimmelsvamp er ikke til at spøge med! Arkivfoto: Ernst Van Norde

Husk også at:

Have låg på gryderne, når du laver mad.

Have tændt emhætten med aftræk til det fri.

Tørre op efter dig, når du har været i bad.

Reparere vandskader hurtigt efter, de er opstået.

2. Luft ekstra godt ud, når fyringssæsonen begynder

Varm luft kan indeholde mere vand end kold luft. Det betyder, at møbler, gulve og tæpper i løbet af sommeren optager en del fugt fra luften, der har en høj luftfugtighed.

Når det så bliver vinter, falder luftfugtigheden, og for at komme i ligevægt med luften, afgiver materialerne en del vand.

Gør derfor din bolig vinterklar ved en grundig gennemluftning af alle rum i flere timer. Lad vinduer og døre stå på vid gab, mens du er hjemme.

Arkivfoto: Maria Tuxen Hedegaard

3. Luft godt ud i vaskerummet

Vaskemaskine og tørretumbler vil altid afgive fugt, og det er vigtigt, at der er god udluftning fra de rum, hvor de står.

Hæng vasketøjet udenfor eller i tørrekælder eller på tørreloft eller brug tørretumbleren. En typisk vask på 6 kilo tøj fordamper 2-2,5 liter vand, mens den hænger på tørresnoren, og hvis du tørrer tøj indenfor, ender fugten i boligen.

4. Undgå uopvarmede rum

Kolde rum trækker fugtigheden til sig, og når den varme luft kommer ind i uopvarmede rum, stiger den relative luftfugtighed, og der kan dannes kondens.

Temperaturen i et rum bør ikke være under 17-18 grader, og der bør ikke være mere end 4-5 graders forskel på varme og kolde rum, da det kondenserer til vand, som optages i tapet og lignende.

Arkivfoto: Joachim Adrian

5. Giv luften fri passage i aftræk og ventiler

Tjek hvert efterår, om der er fri passage i aftrækkene i ydervægge og/eller lofter. Rengør aftrækkene, hvis der fx er støv, spindelvæv, hvepseboer eller fuglereder!

Rengør også friskluftventiler i vinduer.



Kilde: Videncentret Bolius

