Hvordan undgår du, at der bliver fodkoldt?

Bliver der nogen gange fodkoldt i dit hjem? Se 6 ting, du kan gøre for at slippe af med kulden

Hvis du oplever, at der er fodkoldt i din bolig, skyldes det typisk én eller flere af disse seks ting:

Gulvet er ikke ordentligt isoleret .

En utæt dør eller vindue . Gamle døre eller vinduer har ofte en dårlig isoleringsevne og måske er fuger omkring nedslidte eller defekte. Det kan give en del træk.

Kolde overflader i boligen. Typisk er det større vinduespartier og kolde ydervægge, som skaber et såkaldt kuldenedfald. Kuldenedfald betyder, at kold luft fra kolde overflader presses nedad mod gulvet, når den møder varm luft, der stiger op.

Tætningslister ved døre og vinduer er slidte.

Dørtrin er nedslidte. Med tiden kan dørtrin blive skæve og slidte, så der opstår luftrum mellem dør og trin, hvor luften vil suse ind og føles som træk.

Vinduesbrystninger mangler isolering. Vinduesbrystningen er den del af ydervæggen mellem vindue og sokkel, som i nogle parcelhuse og etageejendomme er konstrueret af træ.

Hvad kan du gøre for at fjerne kulden i din bolig?

For at modvirke kuldenedfald, som giver oplevelsen af, at der er fodkoldt, kan du montere en radiator under kolde vinduer. Foto: Lene K

1. Tjek, om gulvet skal efterisoleres

Hvis isoleringslaget under dit gulv er mindre end er 100 mm, er det en god idé at supplere med et ekstra lag isolering.

Du kan i nogle tilfælde tjekke isoleringslaget på tegninger af boligen, eller du kan løfte et enkelt gulvbræt langs væggen. Du kan også få en energirådgiver tage et foto af gulvet med et termografikamera, der viser, om og hvor kulden trænger ind.

Foto: Morten Langkilde

2. Reparér eller udskift den utætte terrassedør

Utætte terrassedøre - og til dels også hoveddøre - er et udbredt fænomen. Det kan ikke altid betale sig at lappe den gamle dør - er karmen fx rådden eller døren blevet skæv, er det måske på tide at skifte den.

Måske kan du nøjes med at montere nye tætningslister. Hvis du kender en god tømrer eller anden rådgiver, er det en god idé at få en vurdering.

Foto: Linda Johansen

3. Minimér kuldenedfald ved vinduer og ydervægge

For at modvirke kuldenedfald, som giver oplevelsen af, at der er fodkoldt, kan du montere en radiator under kolde vinduer.

Du kan også vælge en mere energibesparende løsning og udskifte vinduet med et lavenergivindue, der giver mindre kuldefald end ældre vinduer. Er karmen på det gamle vindue i god stand, kan du nøjes med at skifte til en ny energirude.

Tjek, om isoleringen i dine ydervægge er god nok ved at køre bagsiden af din hånd langs væggen. Er der koldt flere steder, er isoleringen mangelfuld.

Temperaturforskelle på væggen kan også måles med et såkaldt lasertermometer, der kan købes på nettet eller i flere byggemarkeder.

Foto: Ole Lind/Jyllands Posten

4. Udskift slidte tætningslister ved vinduer og døre

Tjek, om dine tætningslister skal skiftes ved at holde et tændt stearinlys op langs listen. Blafrer flammen, trænger listen til at blive skiftet. Husk at lukke døre og vinduer, inden du laver testen.

Du kan også åbne vinduet og lægge et stykke avispapir mellem vindueskant og vindue. Luk så vinduet. Hvis du kan trække papiret ud, slutter tætningslisterne ikke tæt nok.

5. Skift slidte dørtrin

Hvis dine dørtrin ved yderdørene er slidt så meget, at der suser luft ind mellem dør og trin, bør du skifte dem. I nogle tilfælde trænger hele døren muligvis til udskiftning. Tjek den igennem for utætheder, inden du starter.

6. Isolér vinduesbrystningerne

Fjern den yderste beklædning på vinduesbrystningen fra boligens facade og tjek, om der ligger isolering indenunder. Hvis der ikke er isoleret, bør du isolere med 100 mm mineraluld.

Hvis der i forvejen ligger 100 mm, kan du isolere med yderligere 100 mm. Det er vigtigt at murværket bliver gennemgået for utætheder, så fugt ikke kan trænge ind og gøre skade.

Foto: Johan Mikkelsen

