Hvorfor stinker min håndvask?

Håndvasken i køkken eller på badeværelse kan nemt komme til at lugte dårligt. Tjek, hvad du gør, hvis håndvasken lugter, og hvordan du undgår det

... så vi kan gemme denne artikel for dig.

Har du været ude for, at din håndvask kan lugte rigtig grimt? Der er der grundlæggende tre hyppige årsager til.

1. Vandlåsen er fyldt

Håndvasken kan lugte, fordi vandlåsen bliver fyldt med madrester, hår, hud osv., som er for tunge til at løbe videre ud i afløbet.

Hvis vandlåsen ikke løbende bliver tømt, kan disse madrester ligge og rådne, og der kan gå bakterier i dem - og det lugter rigtigt dårligt.

Læs også: Håndvasken er stoppet - hvad gør du?

2. Udtørret vandlås

De fleste håndvaske har en såkaldt pungvandlås under vasken, der med en slags vandprop mellem kloak og håndvask skal forhindre dårlig lugt i at stige op fra kloakken.

Hvis vasken ikke er blevet brugt i et stykke tid - fx i en længere ferie - eller det er meget varmt, kan vandet i vandlåsen fordampe. Og dermed er der fri passage for kloakkens lugt til at stige op i håndvasken og ud i boligen.

Hvis din vandlås tørrer ud, kan kloakkens 'duft' frit svæve op gennem rørene. Foto: Shutterstock

3. Belægninger i overløbshul i håndvasken

Endelig kan din køkkenvask lugte, hvis der dannes belægninger i det såkaldte overløbshul. Hullet midt på vaskens kant er designet til at tage vaskens overskydende vand, så det ikke løber ud over kanten.

Hvis du ofte fylder vasken med meget vand - fx når du vasker op - kan der løbe fx beskidt opvaskevand ud gennem overløbshullet og danne belægninger, der kan lugte af bakterier.

Læs også: Sådan vedligeholder du dine afløb

Hvordan undgår jeg, at håndvasken kommer til at lugte?

Tøm og rens vandlåsen løbende med vand og sæbe. Du kan også supplere med at rense resten af afløbsrøret med en flaskebørste.

Hvor ofte, du bør gøre det, kommer an på antallet af personer i husstanden, og hvor ofte I bruger håndvasken.

Hæld løbende en smule vand i alle håndvaske, så vandlåsen ikke tørrer ud. Det gælder især i varme perioder og inden en lang ferie, hvor I ikke er hjemme til at bruge håndvaskene.

Rens løbende overløbshullet med en lille børste. Du kan også fylde håndvasken med meget varmt vand og sæbe, så det er det vand, der løber ned og renser overløbshullet i vasken.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

--------- SPLIT ELEMENT ---------