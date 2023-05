Hvornår er det bedst at male udendørs træværk?

Hvilke måneder er bedst til maling af udvendigt træværk på stakit, carport og vinduer? Og hvordan finder du ud af, om træet er tørt nok til at male?

Fra maj til september er udvendigt træværk som regel tørt nok til at blive malet, når det ikke har regnet i over en uge.

Det er bedst at male træværk, når temperaturen er mellem 10 og 25 grader.

Fugtighed i træ: Så tørt skal træet være, før du kan male

Har det regnet meget i en periode, er det en god idé at tjekke dit træværk med en fugtmåler, inden du maler. Fugten i træet skal være under 15 procent.

Du kan købe en fugtmåler i de fleste byggemarkeder og ofte også låne en hos farvehandleren.

Bedst at male udendørs træ i august og september

En lun og tør dag i august eller september er et godt tidspunkt til maling af udvendigt træværk, da træet har haft tid til at tørre gennem sommeren.

Men som nævnt er det vigtigst, at du forholder dig til vejrforholdene. Nogle år kan du måske allerede male i marts, andre ind i oktober.

Så et generelt tip er at sætte god tid af til malerfasen. Så du kan gå i gang, når vejret tillader det. Maler du på træ, der ikke er tørt nok, kan det risikere at sprække efterfølgende.

Mal ikke i direkte sol

Undgå at male i meget varmt vejr og direkte sol, da træbeskyttelsen tørrer så hurtigt, at den ikke når at trænge ordentligt ind i træet.

