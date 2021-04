Hvornår skal du slå græs første gang?

Vejret er afgørende for, hvornår du skal slå græsplænen for første gang, men normalt kan du gå i gang med at slå græs i begyndelsen af april.

Græsset skal være begyndt at gro, før du bruger plæneklipperen, og det gør det, når jordtemperaturen er 7-8 grader.

Græsset skal samtidig være 6-8 cm højt - en tommelfingerregel siger, at du kan stille en tændstikæske på højkant, og hvis græsset når over den, kan du slå græsset.

En anden tommelfingerregel siger, at du kan slå græsplænen, når den er grøn. Hvornår den er det, handler igen om vejret og jordens temperatur.

Er du i tvivl om, hvornår græsset er klar til at blive slået første gang, kan du købe et jordtermometer i et byggemarked eller på en planteskole. Stil det ned i jorden et sted, hvor der er skygge, og mål temperaturen, som altså skal være 7-8 grader.

Hvor langt må du slå græsset ned?

Græsset må ikke klippes længere ned end 4 cm - ellers svækkes græssets rodnet, og det kan give gule pletter, mens mos og ukrudt får bedre levevilkår i græsplænen. De 4 cm svarer ca. til en tændstikæske, der nu står på den smalle side.

Selv om græsplænen er ødelagt nogle steder, må du godt slå hele græsplænen første gang. Få derefter de gule pletter på græsplænen til at forsvinde ved at give dem en omgang NPK-gødning (3 kilo pr. 100 kvadratmeter) og vand moderat.

Vent derefter med at slå de ødelagte steder, før græsset igen er 6-8 cm højt.

