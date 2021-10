Hvornår skal du slå græsplænen for sidste gang?

Jordtemperaturen er afgørende for, hvornår du skal slå græs sidste gang, men husk at græsset ikke må være for langt, hvis du vil have en nydelig græsplæne næste forår

Når jordtemperaturen er lavere end 6-7 grader, vokser græsset ikke mere, og derfor behøver du ikke at slå græsplænen mere.

Hvornår det sker er forskelligt fra år til år, men oftest skal du slå græs for sidste gang i midten eller slutningen af oktober. Nogle gange er temperaturen så høj, at du også skal slå græsset i november.

Inden du slår græs for sidste gang, kan du måle jordtemperaturen med et jordtermometer, som du kan købe på en planteskole eller i et byggemarked.

Du skal ikke klippe græsplænen under 4 cm, når du klipper den sidste gang. Gør du det, svækker du græssets rodnet, og det kan give gule pletter og skabe gode vækstbetingelser for mos og ukrudt.

Hvad sker der, hvis jeg ikke slår græsplænen?

Hvis græsset er for langt, kan du risikere, at græsplænen får sneskimmel i løbet af vinteren.

Hvordan holder jeg plænen pæn til foråret?

Hvis græsplænen skal forblive pæn til næste forår, skal du også:

Rive græsplænen

Fjerne mos

Fjerne tykke lag af visne blade fra plænen

Hvor opbevarer jeg plæneklipperens batterier over vinteren?

Batterier kan ikke tåle frost, så tag dem ud af plæneklipperen, når det bliver vinter. De fleste plæneklippere bliver drevet af lithiumbatterier, som skal opbevares ved en temperatur mellem 0 og 10 grader.

Nogle mennesker lægger deres lithiumbatterier ind i køleskabet for at opbevare dem rigtigt, men overvej om du synes, der er en god ide at have et stort batteri liggende ved siden af din leverpostej. Andre lægger batterierne i et frostfrit skur.

De fleste andre batterier skal du opbevare et tørt sted indenfor.

