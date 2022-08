Iværksætterskolen: 'Alle kan starte en virksomhed'

Mange går rundt med en iværksætterdrøm i maven, men har man forudsætningerne, uddannelsen og erfaringen til at lykkes? Ifølge den succesfulde serieiværksætter Martin Thorborg har alle et eller andet, de er gode til. Og det kan blive starten på virksomhedssuccesen

Ekstra Bladet

I dag spejder han ud over Øresund fra strandvejsvillaen i Skodsborg. Men Martin Thorborgs mål var aldrig at blive rig. Han ønskede blot en meningsfuld tilværelse, der kunne realiseres uden en akademisk baggrund, der lå uden for rækkevidde.

I desperation begyndte han at sælge computerspil. Det udviklede sig til en lille butik på Falkoner Allé.