Kan du klage over naboens røg fra brændeovnen?

Med ca. 750.000 brændeovne og 100.000 brænde- og træpillefyr i de danske boliger, bliver der årligt sendt en stor sending partikler op gennem skorstene i villakvarterne.

Partikler, som kan være skadelige for miljøet og menneskers sundhed.

Ifølge Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2017, Boligmiljø, fra Statens Institut for Folkesundhed, har hver ottende beboer i stuehuse/parcelhuse inden for de sidste 14 dage følt sig meget eller lidt generet af lugt fra brændeovne i kvarteret.

Gode råd, hvis du er generet af naboens røg

Start med at tale med din nabo om problemet. Er røgen fra skorstenen sort eller lugter grimt, er det en god indikator på, at naboen fyrer forkert. Røgen skal helst være usynlig, da det viser, at der fyres, så det mindsker udslippet af sundhedsskadelige partikler mest muligt.

Husk på, at brændeovnen kan være din nabos eneste eller bedste opvarmningskilde, så undgå at stille krav til, at vedkommende ikke må bruge den. Lav i stedet et kompromis om, hvordan og evt. hvornår brændeovnen bliver brugt.

Prøv med alle midler at holde nabodialogen på et sobert niveau, selvom det kan være svært. Arkivfoto: Getty Creative

Gode råd til nabodialogen

Miljøstyrelsen har givet seks gode råd til, hvordan du indgår i den bedste dialog med din nabo, hvis vedkommendes brændeovnsrøg generer dig.

Lad tvivlen komme naboen til gode

Fortæl, hvordan du har det

Tænk over, hvordan du siger det

Find en positiv vinkel

Hold hovedet koldt

Forslå din nabo at følge rådene for fornuftig fyring

Arkivfoto: Marius Nyheim

Klag til kommunen over naboens brændeovn

Hjælper det ikke at tale med naboen, kan du klage til kommunens miljøafdeling. Det bør dog være sidste løsning.

Brændeovnsbekendtgørelsen giver de kommunale myndigheder beføjelser til at gribe ind, hvis der er problemer med forurening fra en brændeovn, en pejs, et pillefyr eller et lignende fyringsanlæg.

Kommunen kan kræve, at:

Din nabos skorsten forhøjes. Er skorstenen for lav, er trækket ikke godt nok, og røgen forhindres i at blive spredt og fortyndet i atmosfæren. I stedet kan den ende inde hos dig. Din nabos brug af fyringsanlægget indskrænkes, så det f.eks. kun må benyttes på afgrænsede tidspunkter, med en bestemt brændselstype eller under særlige vejrforhold. Din nabo anvender brændsel af tilstrækkelig kvalitet og tørhed, og at brændslet opbevares på en måde, så kvaliteten ikke forringes. I yderste konsekvens kan kommunen forbyde din nabo at bruge brændeovnen.

Vær opmærksom på, at det langt fra er sikkert, at kommunen gør noget ved situationen. Så den bedste løsning vil altid være en fornuftig og nuanceret nabodialog, hvor I finder et fælles kompromis.



Kilde: Videncentret Bolius



