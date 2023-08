Gode råd om ... 6. aug. 2023 kl. 14:49 Gem artikel Gemt artikel

Kan mosegrise ødelægge dine træer?

Mosegrise laver gange og skud i haver ligesom muldvarpe, men her stopper ligheden. For hvor muldvarpene spiser snegle og orme, er mosegrisen vegetar. Men kan den finde på at gnave af dine træers rødder?