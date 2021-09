Kan rotter kravle op af dit toilet?

Rotter kan komme ind i din bolig mange steder. Men er det rigtigt, at en rotte kan kravle op af dit toilet? Få svar her og få gode råd om rottebekæmpelse

Rotter kan godt kravle op af kloakken og komme ind i din bolig via dit toilet.

Præcist hvor mange danskere, der har oplevet at finde en rotte i toiletkummen, på badeværelset eller andre steder i selve boligen, fordi den er kommet op via toilettet, findes der ikke nogle tal for.

Men i Københavns Kommune skønnes det, at der hvert år er 60-70 anmeldelser om rotter, der er klatret op i toiletter.

Sådan kommer rotter op af toilettet

Rotter lever naturligt i vores kloaksystem. En gang imellem sker det, at en rotte finder ud at kravle op nede fra kloakken, ud gennem en stikledning og op via toilettet. Rotten skyder ryggen mod røret og kravler op af de lodrette rør, og der er plads nok til, at rotten kan komme op.

Der er eksempler på, at rotter har kravlet flere etager op via en faldstamme. Rotter kan nemlig godt kravle på lodrette flader og ru mure.

Rotten kravler fx op, hvis vandet er steget i kloakken, så rotten søger nye veje for ikke at drukne. Det skete bl.a. efter det store skybrud i hovedstadsområdet i juli 2011.

Når først en rotte har lært, at den kan komme op i et hus eller lejlighed via et toilet, vil den formentlig gøre det igen, indtil du får sat en stopper for tilgangen.

Rotter kan også finde på at tage et par familiemedlemmer med, hvis den fx har fundet et sted, hvor den kan finde noget at æde.

Det kan du gøre for at forhindre besøg af rotter

Du kan gøre flere ting for at forhindre besøg af rotter via toilettet:

Sørg for, at toiletkummen er helt pæn og rengjort - hvis den er helt glat og uden kalk, vil rotten have svært ved at komme op af den. Få installeret en rottespærring fra brønden og ind til dit hus. Her skal du have hjælp fra professionelle fagfolk. Tjek selv, at nedløbsbrønde og samlebrønde på din grund er intakte. Se efter lækager og revner, som rotterne kan løbe igennem.

