Tivolis fyrværkerimester Gunnar B. Knudsen giver gode råd til indkøb, og hvad du skal kigge efter på emballagen for at få mest ud af nytårskrudtet

Kun i Ekstra Bladet

Kugle- og cylinderraketter, sortimenter, batterier og bomberør.

Der er tonsvis af muligheder, når danskerne skal på jagt efter nytårskrudtet, og det kan være svært at gennemskue, hvad der er fusere, og hvad der giver et mindeværdigt midnatsbrag.

Tivolis fyrværker, Gunnar B. Knudsen, fortæller, hvad du skal kigge efter for at få mest for pengene.