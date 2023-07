Konfliktsky? Disse tre råd virker

At undgå konflikter er med til at optrappe dem. Disse tre råd kan eliminere din konfliktskyhed, forklarer Ekstra Bladets familiecoach Ditte Rosschou

Der er ikke noget, der kan holde os vågne om natten som en uløst konflikt.

Vi kender det allesammen. Når vi har uafsluttede konflikter, bliver det svært ikke at tænke på lige netop det. Hovedet brager derudad og kan give os søvnløse nætter.

Sætninger som; 'Ej, men gad vide, hvad han egentlig mente med den kommentar?', 'Jeg tror, det går over', 'Mente hun det mon så slemt?' eller 'Det var nok en misforståelse, og jeg orker ikke at tage mig af det' dukker ofte op og kalder på, at vi tager os af konflikten eller begraver den.