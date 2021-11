Lav din egen adventskrans

Julen er på trapperne, og endelig er det tid til at julehygge. Den første julehyggedag skal vi lave adventskrans, for på søndag er det 1. søndag i advent

Lad din helt egen blå og grønne krans. Det blå i kransen minder om en smuk kold og stjerneklar aftenhimmel.

Og det grønne er de hyggelige ture i skoven.

Det skal du bruge

Halmkrans

Blomstertråd

Mos, 2 poser

Foto: Sif Meincke

Magnoliafjer i grøn, 1 pakke

Silkebånd 4 meter

Lyshylstre + 4 søm med hoved

4 høje lys med lak

Sådan gør du

Trin 1: Mosset skal sættes fire steder på kransen. Sæt det på og vikl det fast med ståltråd.

Foto: Sif Meincke

Ståltråden skal vikles nogle gange så mosset, så det sidder fast, men den skal samtidig se vild og naturlig ud, altså ikke masse fladt.

Trin2: Vikle også et par grønne magnoliafjer på.

Foto: Sif Meincke

Trin3: Tag nu det blå silkebånd på hele vejen rundt. Omkring mosset, må du prøve at komme så tæt på mosset som muligt og gerne lige lidt ind under. Afslut det blå silkebånd ved at lime det fast med limpistol i bunden.

Foto: Sif Meincke

Nu skal du lappe de tomme områder. Det gør du ved at tage et lille passende stykke mos, og lime det på kransen med limpistol. Og du kan også tage en af fjerne og lime den fast nede på kransen, så den kan dække et hul.

Trin4: Tag de små lysholdere og mas med fingeren, sømmet fast fra bunden af lysholder ned i kransen.

Foto: Sif Meincke

Sæt lys i.

Flot og stilfuld ser den ud, når den er færdig. Foto: Sif Meincke

Vupti – en smuk og elegant adventskrans.

Den lille hurtige

Foto: Sif Meincke

Er du en af dem der også kommer til at brænde langt mere af kalenderlyset end du skal hver dag. Så er her en løsning med et nemt hjemmelavet kalenderlys.

Det skal du bruge

24 juletræslys

Stearinlys-tusch. Kan købes i Panduro Hobby.

Et bredt silkebånd

Sådan gør du

Skrive 1-24 på hvert lys.

Find en af dine smukke julestager.

Sæt første lys i.

Samle resten af lysene i en cirkel og bind det brede silkebånd omkring, med en smuk sløjfe.

