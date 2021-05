Må du parkere bilen overfor andres indkørsel?

Det er ulovligt at parkere lige ud for andres indkørsel, men reglerne er ikke helt så klokkeklare, når det gælder parkering over for en indkørsel på den anden side af villavejen. Læs om reglerne her

Har du mere end én bil, eller er du på besøg hos andre i et villakvarter, kan det være svært at finde parkering, og derfor vælger mange at parkere på vejen langs med fortovet.



Selvom den parkering kan gøre det svært at bakke ud ad indkørslen for boligejeren på den anden side af vejen, er det i de fleste tilfælde ikke ulovligt. Men på den anden side, må det ikke blive for svært at køre ud af indkørslen overfor.

Hvad siger Færdselsloven?

Her er et overblik over reglerne:

Ifølge Færdselsloven må du ikke parkere, så det væsentligt vanskeliggør udkørsel fra ejendom.

Det er derfor i høj grad en vurdering af den enkelte vejs bredde, om parkering er ulovligt eller ej.

Hvis du parkerer på en meget smal villavej, vil du sandsynligvis blokere for, at boligejeren overfor kan køre ud – og så må du ikke parkere der.

Omvendt, parkerer du på en villavej med brede vejbaner, hvor to biler uhindret kan passere hinanden, så hindrer eller væsentligt vanskeliggør du ikke udkørsel, og så må du godt.

Vær opmærksom på, at hvis du bor i nybygget hus, eller du har bygget til, kan der ofte være krav om, at du skal kunne parkere på egen grund – også selvom du har to biler.

Hvad gør du, hvis parkerede biler gør det svært at komme ud ad din indkørsel?

Hvis du som boligejer selv er generet af, at andre parkerer bilen over for din indkørsel, har du en række muligheder for at løse problemet.

Tag først en god snak med dine genboer om problemet. Måske er det dem eller nogle af deres gæster, som gentagne gange parkerer over for din indkørsel uden at være opmærksomme på, at det er til gene for dig – og så kan I måske løse problemet ved, at de parkerer et andet sted på villavejen.

Hvis I har en grundejerforening, kan I måske tage det op her som en fælles snak om parkering på jeres vej.

Hvis det ikke virker, og du mener, at parkeringen væsentlig vanskeliggør udkørsel fra din ejendom, kan du prøve at tage en snak med færdselspolitiet. Men hvis det er muligt at køre ud fra din indkørsel, er det ikke sikkert, at de kan gøre noget ved problemet.

Du kan også forsøge at gøre din egen indkørsel på egen grund bredere, længere eller måske fjerne hæk langs indkørslen. På den måde kan du få bedre udsyn og bedre manøvrere ud ad din indkørsel, uden at det bliver for besværligt at undgå at ramme noget.

Vær opmærksom på, at kommunen kan have regler, du skal følge for selve overkørslen, altså den del af indkørslen, der bryder med fortovet.

