Må du tage ting, der er stillet til storskrald?

El-skrotbekendtgørelsen indeholder en aftale om producentansvar, hvor producenter af fx køleskabe og alle former for elektronik har ansvar for at indsamle deres brugte produkter for at kunne genbruge delene. Kommuner/genbrugspladser får penge for at samle affaldet ind. Og producenterne betaler for at få affaldet behandlet. Derfor må du ikke bare tage dem.