Maden til nytårsmorgen

Coronanen kan have udfordret os juleaften.

Hvad gør man eksempelvis, hvis man er to mennesker om at dele en and?

Den udfordring møder vi ikke nytårsaften - for selvfølgelig kan to personer dele en flaske champagne. Det kræver blot at man forbereder en lille tømmermands-morgenmad, så man kommer godt i gang med det nye år.

Fyld æg, bacon og ost i en blød bolle, smurt med lidt chili dressing, som sætter gang i blodomløbet.

Hvis du vil indlede året ekstra behageligt, har du selvfølgelig lavet dejen klar og bager bollerne om morgenen. Hvis det er for ambitiøst, kan du lave bollerne på forhånd og riste dem om morgenen.

Jeg fylder bollen med røræg og bacon, men det fungerer også godt med spejlæg og pølser, avocado, røget laks, eller en anden kombination af æg og tømmermands-kurerende pålæg.

Daniel Duffau-Rasmussen

Daniel Duffau-Rasmussen

Tidligere elev på Le Petit Gourmet, Le Sommelier - arbejder nu på Italo Disco

Indkøbslisten Opskrift til 8 boller 375 g mel 250 ml mælk 70 g smør, blødt 45 g sukker 25 g gær 5 g salt

Tilbehør 8 æg 4-8 skiver ost 200-300 g bacon 1,5 dl mayonnaise ½ tsk cayennepeber ½ tsk sukker. Indkøb for ca. 65 kr.

Burger boller

Start helst en halv eller en hel dag før bollerne skal bages.

Opløs gæren i kold mælk.

Tilsæt mel, sukker og salt.

Ælt dejen, helst på røremaskine.

Ælter du i hånden, så ælt 5 min og lad dejen hvile i 10 min. Gentag til dejen er færdigæltet, ca. 3-4 gange.

Dejen er æltet færdig, når du kan strække dejen mellem fingrene, til den er tynd nok til at ane lys igennem dejen.

Tilsæt det bløde smør og ælt det ind.

Smør en skål med lidt olie.

Form dejen til en kugle, kom den i skålen og dæk den til.

Lad dejen stå på køl til næste dag.

Tag dejen ud fra køl og del den i otte stykker.

Form dejen til boller, pres bollerne flade og drys dem med lidt mel og læg et viskestykke over.

Stil bollerne til hævning, til de er dobbelt størrelse.

Tænd ovnen på 180 grader varmluft.

Kom en bradepande i bunden af ovnen.

Fyld bradepanden med varmt vand fra elkedlen.

Dampen i ovnen er med til at gøre bollerne bløde og uden hård skorpe.

Bag bollerne i 12-15 min. til de er flotte gyldne. Når du klapper i bunden af en bolle, skal den lyde hul.

Tag bollerne ud og lad dem køle af.

Chili mayo og bacon

Tænd ovnen på 200 grader varmluft.

Fordel baconen på en bageplade med bagepapir.

Sæt baconen i ovnen til den er lysebrun ca. 15 min.

Tag baconen ud af ovnen og læg den på køkkenrulle.

Rør mayoen med sukker og cayennepeber.

Smag den til med salt og evt. lidt eddike.

Røræg



Slå æggene ud i en skål og pisk dem sammen.

Sæt en stegepande på middelhøj varme.

Kom en skefuld smør på panden og lad det smelte.

Hæld æggene på panden og tæl til ti.

Rør kraftigt i æggene med en dejskraber, husk at få kanterne med.

Tæl til ti igen og rør igen, fortsæt sådan til to tredjedele af æggemassen har sat sig.

Sluk for panden og tag den af varmen.

Rør i æggene på pandens eftervarme, til de er stivnet men stadig er cremet.

Smag æggene til med salt og peber Tag dem af panden, så de ikke tilbereder videre.

Sandwichen samles



Del bollerne i to.

Hvis bollerne ikke længere er lune, så rist dem på indersiden.

Kom mayo på begge halvdele af bollerne.

Læg en skefuld røræg på underbollen og en skive ost på overen.

Læg nogle skiver bacon i sandwichen.

Klap sandwichen sammen og nyd den med et stort glas kakaomælk til.

