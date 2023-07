Nu kan du få erstatning hvis dit hus revner i tørken

Sommeren 2023 kan komme til at ligne sommeren 2018, hvor ca. 200 huse fik alvorlige tørkeskader. Modsat dengang kan du nu få erstatning, hvis dit hus får sætningsskader på grund af tørken. Se her hvordan

Gule græsplæner og knastør jord. Landsgennemsnittet for DMI’s tørkeindeks har ramt 10, som er maksimumværdien for indekset, og selvom der kan være regn på vej, er det ikke nødvendigvis nok til at afværge tørken.

Det giver øget risiko for langvarig tørke i undergrunden, som i værste fald kan forårsage alvorlige revner og sætningsskader. Skaderne kan opstå, når jorden under et hus tørrer så meget ud, at den svinder ind nogle steder, og dele af huset dermed synker en smule.

Læs også: Tørke i Danmark – fakta, tørkeindeks og konsekvenser

Annonce:

Husejere er nervøse for skader

Rådgivningsfirmaet DMR Geoteknik A/S oplever allerede nu en øget efterspørgsel på undersøgelser af revner og sætningsskader i forbindelse med tørken, fortæller geotekniker og markedsdirektør Claus Gammelmark Therkildsen.

- Der er meget fokus på det, og de husejere, der henvender sig, er nervøse for, om man på forhånd kan sige noget om en sammenhæng mellem skader og tørken. Det er svært at sige noget lige nu om, hvorvidt der er en årsagssammenhæng, men det kan godt se ud til, at 2023 bliver ligesom 2018, når det kommer til tørkeskader.

- Det kan altså godt blive alvorligt i visse dele af landet siger Claus Gammelmark Therkildsen og forklarer, at risikoen for sætningsskader især er stor i områder, hvor jordbunden består af meget fed lerjord.

Læs også: Tørke - sådan kan det ramme boligen

Annonce:

Behov for dækning efter 2018

I 2018 havde vi en ekstremt varm og tør sommer med 58 tørkedøgn, hvor landsgennemsnittet for tørkeindekset var over 9. Det resulterede ifølge Naturskaderådet i, at ca. 200 huse fik alvorlige revner og sætningsskader som følge af at jorden under dem tørrede ind. På det tidspunkt var der ikke forsikringsdækning for tørkeskader, og de husejere, der blev ramt, stod derfor selv med ansvar for og udgifter til reparationer.

I dag kan du få erstatning, hvis tørken giver skader på dit hus. Det kan du gennem tørkeskadeordningen, der trådte i kraft i juli 2022 og bliver administreret af Naturskaderådet.

- Efter de ret voldsomme sætningsskader, vi så i 2018, og den store frustration hos husejerne, der ikke kunne få dem dækket, var det tydeligt, at der er behov for en erstatningsordning, når tørken rammer, siger chefkonsulent i Naturskaderådet, Poul Jensen.

Da tørkeskader kan være meget alvorlige, men ikke er en skadetype, som almindelige forsikringer dækker, giver det mening, at de hører under de såkaldte kollektivt finansierede katastrofeerstatningsordninger, forklarer han.

I 2022, hvor ordningen trådte i kraft, var der kun 8 tørkedøgn. I midten af juni 2023 er der allerede registreret 17 tørkedøgn.

Hvis der opstår revner eller skader på dit hus, og du har mistanke om, at det er tørkeskader, skal du anmelde skaden, i første omgang til dit eget forsikringsselskab, hurtigst muligt.

Kilde: Videncentret Bolius

Danmarks dyreste hus: Se den vanvittige renovering