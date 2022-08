Priserne går amok - det kan du gøre

Der er grund til at blive bekymret for de stadigt stigende priser på stort set alle nødvendige varer og tjenester - men her kan du se, hvordan du bedst muligt kommer igennem den kolde tid

Ekstra Bladet

Det kan ikke være gået nogens næse forbi, at det er blevet dyrt at leve.

Og er du ved at være i bund i din økonomiske buffer, der skal føre dig igennem vanskelige tider, så er der grund til bekymring - for det ser ud til, at næste år bliver endnu dyrere!

Ida Marie Moesby, forbrugerøkonom hos Nordea, har for Ekstra Bladet lavet beregninger på, hvor meget mere vi skal regne med at betale for el, varme, brændstof og fødevarer i løbet af det næste år.