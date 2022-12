Så meget koster det

1. Køb udendørs julelys baseret på LED-lys

Det er vigtigt at købe LED-lys og skifte gamle kæder med gløde- og halogenpærer ud med LED. De gamle pærer bruger ca. 16 gange så meget strøm som en LED-pære.

En LED-lyskæde holder samtidig langt længere, ca. 30.000-70.000 timer. Det svarer til, at de kan stå tændt hele døgnet i 3 måneder i træk i 14-32 år.

2. Køb og anvend kun udendørs lyskæder, der er CE-mærkede

CE-mærkning er din sikkerhed for, at forhandleren lever op til de EU-krav, der er til produktet.

CE-mærket er det væsentligste mærke på elprodukter. Med det tilkendegiver fabrikanten af elproduktet over for myndighederne, at produktet opfylder kravene til elsikkerhed.

3. Brug altid kun lyskæder, samlemuffer og kabler beregnet til udendørs brug

Der trænger let fugt ind i installationer og fordelerdåser beregnet til indendørs brug, også selv om det ikke regner direkte på dem.

Læs på emballagen, hvis du er i tvivl, om et produkt er beregnet til brug inde eller ude. Det står specifikt, hvis elproduktet er godkendt til udendørs brug. Se efter IP-klasse, der kan fx stå IP 44, godkendt til udendørs brug.

4. Se altid lyskæden tændt, før du køber den

Der er meget stor forskel på lysenes farve og intensitet. Se på pakken, om lyset beskrives som varmt hvidt, neutralt hvidt eller koldt hvidt og vælg det lys, der passer dig bedst. Hvis LED-lyspærerne er af en dårlig kvalitet, kan der være farveforskelle, selv om lysene sidder på samme kæde.

5. Kontrollér, at HFI/HPFI-afbryderen fungerer

Før du tilslutter dine lyskæder udendørs, skal du kontrollere, at HFI/HPFI-afbryderen fungerer. Kombinationen af en defekt afbryder og fugtig jord kan være livsfarlig, når du retter på lyskæden.

6. Træk aldrig forlængerledninger ud mellem karme og vinduer/døre

Ledningerne kommer let i klemme, så strømførende dele bliver blotlagt. Det kan give stød eller forårsage brand og er desuden ulovligt. Ledningen, som sidder på lyskæden, må godt føres ind imellem karme og vinduer/døre. De er væsentlig tyndere.

7. Lyskæder udendørs skal tilsluttes en stikdåse, der er monteret udendørs af en autoriseret el-installatør

Er der en transformer på din lyskæde, skal den være beregnet til udendørs brug. Du kan også vælge lyskæder, der er tilsluttet et batteri, hvis du vil undgå ledninger.

8. Tænk over placering af udendørs julelys

Der er forskellige måder at lyssætte haven ved juletid. Du kan skabe lysuniverser med blink og lysende nisser, eller fremhæve udvalgte træer, buske og bygningsdetaljer med lys.

Tænk på, om naboen kan blive generet af dine lys, så placér ikke lyskæder udendørs på en måde, så de lyser direkte ind i naboens stue eller soveværelse. Hvis lysene blinker, kan det give ekstra irritation.

9. Brug et tænd-sluk ur til din udendørs lyskæde

Med et udendørs tænd-sluk ur kan du indstille din julebelysning til at være slukket i dagtimerne, hvor du alligevel ikke kan se lyset, og til kun at være tændt, når mørket falder på og indtil sengetid. Derved kan du spare på strømmen og undgå at forstyrre naboernes nattesøvn.

10. Regn din lyskædes elforbrug ud

Vil du vide, hvor mange kWh din lysinstallation bruger, skal du dividere dens effekt (i watt) med 1.000 og gange med det antal timer, den er tændt. Tjek watt-tallet på det lille mærkat på lyskæden eller slå det på.

Eksempel: Er din LED lyskæde med en effekt på 5 Watt og er den tændt 8 timer i døgnet en måned i træk, bruger du: [5 Watt/1.000] x 8 timer x 30 dage = 1,2 kilowatt-timer. En kilowatttime kostede i oktober 2022 i gennemsnit 2,80 kr., så denne installation koster altså ca. 3 kr. på en måned.

Kender du ikke lyskædens effekt, kan du sætte en energimåler til din installation og måle, hvor meget strøm den præcis bruger. Mange biblioteker og energiselskaber udlåner en gratis.



Kilde: Videncentret Bolius

