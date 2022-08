Ánde Trosten mener, at især to egenskaber gjorde ham vellidt blandt hans nye kolleger. Læs her, hvilke fire måder du ifølge eksperterne kan gøre dig populær og vellidt på jobbet

- For mig personligt handlede det om at tage ansvar ud over det forventede og bede de mere erfarne om tips og gode råd. Det betød, at jeg hurtigt lærte folk at kende og hurtigt vandt indpas blandt mine kolleger.

For to år siden startede Ánde Trosten i nyt job hos geodatavirksomheden Terratec i Oslo. Til at begynde med var han nervøs og uerfaren.